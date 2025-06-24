Uluslararası mobilite hizmetlerinin lider platformu DKV Mobility, şirketlerin filolarını daha verimli ve maliyet etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için yeni bir yazılım sundu. Mobilite hizmetleri sunucusu, bu yazılımı araçları ve sürücüleri yönetme, yasal düzenlemelerin gereklerine uyum sağlama sürecinde filo yöneticilerine destek vermek için hazırladı. Yeni DKV Filo Yönetim Yazılımı 100 veya daha az sayıda araca sahip filoları hedefliyor ve DKV Card’dan bağımsız olarak kullanılabiliyor.

DKV Mobility CEO’su Sebastian Klauke şunları söyledi: “Dijital ürün portföyümüzü DKV Filo Yönetim Yazılımı ile genişletmekten mutluluk duyuyorum. Dijital dönüşümlerinde müşterilerimizi destekleyen tamamen dijital bir mobilite platformu olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz.”

DKV Mobility Satış ve Müşteri Başarısı Genel Müdürü Markus Präßl ise, “Filo operasyonları maliyetli oluyor, ama genellikle gerçek maliyetleri ve potansiyel tasarruf alanlarını tespit edecek şeffaflığa sahip değiller. Yeni DKV Filo Yönetim Yazılımımız masrafların daha etkin bir şekilde kontrol edilmesini mümkün kılan kesin bilgi sunuyor ve şirketlerin filo maliyetlerini hedefledikleri şekilde optimize etmelerine yardımcı oluyor,” dedi.

Küçük ve orta ölçekli firmalarda filo yönetimi çoğunlukla diğer faaliyetlerle aynı anda yürütülmesi gereken görevlerden birini oluşturuyor. Bu da sıklıkla fazladan iş yapmaya neden oluyor ve excellere, kâğıt dosyalara gömülen sorumluları bıktırıyor. DKV Filo Yönetim Yazılımı şirketlerin araçlar, sürücüler ve bakım programlarıyla ilgili tüm veri ve dokümanları etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan merkezi bir platform sunuyor. Bütün bilgiler kullanılması kolay, entegre bir çözüm olan DKV Cockpit’te saklanıyor. Sistemin temel özellikleri arasında araç denetimleri ve ehliyet kontrollerinin yanı sıra cezaların işlenmesi de yer alıyor. DKV Card ile birlikte kullanıldığında kapsamlı bir maliyet analizi ve kontrolü yapılıyor. Otomatik bildirimler gönderen yazılım böylece şirket filolarının yasal uyum gerekliliklerine uymasını sağlıyor. DKV Filo Yönetim Yazılımı sürekli olarak optimize ediliyor ve yeni özellikler ekleniyor.