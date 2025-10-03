Şirketin, birden fazla ülkede otoyol ödemesi yapılmasını sağlayan DKV Box Europe ürünü artık Çekya’da kullanılabiliyor. Avrupa Elektronik Geçiş Servisi (EETS), ilgili ulusal geçiş sistemine bakılmaksızın, tek bir sözleşme ve tek bir cihazla çeşitli Avrupa yollarında otoyol ücretlerinin ödenmesine imkân tanıyor. Bugüne kadar Çekya’daki otoyol ücretleri genellikle MYTO CZ gibi ulusal sistemler üzerinden ödeniyordu.

Çekya’nın eklenmesi ile birlikte DKV Box Europe, 3,5 ton üzeri araçlar için 16 ülkede kolaylık sağlıyor ve otoyol geçiş ödemelerini destekliyor. Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Fransa, Portekiz, İspanya, İtalya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Bulgaristan, Macaristan ve artık Çekya’daki başlıca yolları kapsayan 19 geçiş sistemini içeriyor. DKV Box Europe kutusunda ayrıca Almanya’daki Warnow Crossing ve Herrentunnel, Belçika’daki Liefkenshoek Tüneli ve İskandinavya’daki köprüler gibi seçilmiş köprü ve tüneller de yer alıyor.

DKV Mobility Geçiş Ücreti ve Geri Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune yeni hizmetle ilgili şunları söyledi:

“Çekya, birçok lojistik müşterimiz için Avrupa kara taşımacılığında merkezi bir rol oynuyor. Otoyol geçiş ücreti ödemeleri için DKV Box Europe kullanarak idari maliyetlerini azaltabilir ve daha verimli çalışabilirler. Çünkü ücret sorunsuz ve kolay bir şekilde tek cihazla, tek sözleşmeyle ödeniyor ve tüm veriler tek faturada görülebiliyor.”

DKV Box Europe, tak-çalıştır kurulumu sunuyor ve mevcut kullanıcılar, mevcut cihazlarını değiştirmeden Çekya geçiş hizmetini çevrimiçi olarak aktifleştirebiliyor. Güncellemeler, mobil iletişim arayüzü üzerinden kablosuz olarak iletiliyor. İleriye dönük olarak, DKV Mobility, DKV Box Europe’un 4G teknolojisine sahip yeni neslini 2025’in 4. çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu yükseltme, birkaç Avrupa ülkesinde 2G şebekelerinin aşamalı olarak devre dışı bırakılacak olmasına yanıt olarak gerçekleştiriliyor.