Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında 6,5 yılda toplam 200 kilometre yol, asfalt ve beton konforuyla buluşturuldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımı olarak nitelendirilen proje, Ordu’nun 19 ilçesinde olduğu gibi Mesudiye’de de vatandaşların yaşamına doğrudan dokundu. İlçe merkezine 120 kilometre uzaklıkta bulunan Mesudiye, yapılan yatırımlar sayesinde adeta “ulaşılmaz” kimliğinden sıyrılarak modern ve güvenli yollarla donatıldı.

Yaz aylarında nüfusun artış gösterdiği ve gurbetçi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ilçede, ulaşımın daha güvenli ve rahat hale gelmesi büyük memnuniyetle karşılandı. İlçede yalnızca yollar yenilenmekle kalmadı; kalıcı çözümler için 4 bin metreküp taş duvar örülürken, 154 metre uzunluğunda menfez imalatı da gerçekleştirildi.

Mesudiyeliler, yapılan çalışmalarla birlikte yıllardır hayalini kurdukları modern yol ağına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşlar, bu yatırımların sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin güvenli ulaşımını da garanti altına aldığını vurguluyor.