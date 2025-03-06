Sanayicilere Nefes Aldıracak Projeler!

Nihat Öner, başkanlık adaylığı sürecinde öncelikli hedeflerini açıkladı. Sanayicilerin üzerindeki yükü hafifletmek ve üretimi teşvik etmek için aidatlarda yüzde 50 indirim vaadinde bulunan Öner, OSB’nin uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarını çözmek için kapsamlı bir plan hazırladı. Öner, “Dilovası ve Kocaeli sanayisinin üretim üssünde, yönetişim temelli yeni bir dönem başlatmak istiyorum. Sanayicilerimizin yükünü hafifletmek ve OSB’yi daha rekabetçi bir konuma getirmek için buradayım.” dedi.

“Birlikte Daha Güçlü Bir OSB İnşa Edeceğiz!”

Nihat Öner, başkanlık adaylığı sürecinde sanayicilere çağrıda bulunarak, “OSB Başkanlık Seçimlerinde beni destekleyerek güç birliği yapan sanayicilerle bu yeni yolda yürümek istiyorum. Birlikte daha güçlü, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir OSB inşa edeceğiz.” mesajını verdi. Öner, Dilovası OSB’nin bölge ekonomisine katkısını artırmak ve sanayicilere daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

Dilovası OSB’nin Geleceği İçin Güçlü İş Birliği!

Nihat Öner’in liderliğinde Dilovası OSB, sanayicilerin ihtiyaçlarına odaklanan, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak. Öner’in vaatleri arasında, OSB’nin altyapısını güçlendirmek, sanayicilere finansal destek sağlamak ve bölgenin uluslararası rekabet gücünü artırmak yer alıyor.

Nihat Öner Kimdir?

1994 yılında kurulan Marmara Metal’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Nihat Öner, demir-çelik döküm ve alüminyum endüstrilerine yönelik hammadde tedarikinde dünya çapında bir lider konumunda. Marmara Metal, Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere küresel bir tedarik ağına sahip. Öner, sanayi sektöründeki 30 yıla yakın deneyimi ve OSB’nin ihtiyaçlarını yakından bilen bir iş insanı olarak, Dilovası OSB’ye yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyor.