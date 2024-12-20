Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. İddianamede 8 diğer sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Öte yandan yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti. Şikayetten vazgeçilmesi ile bu dosya kapsamında Polatların tahliyesine karar verilmişti.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya Dilan, Engin ve Sezgin Polat katılmazken, sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada hakim tarafından celse arasında mütalaa verildiği açıklandı

Mütalaada sanık Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, sosyal medya üzerinden Dilan Polat tarafından müştekiye tehdit içerikli söylemlerde bulunulduğu belirtildi. Mütalaada ayrıca sanıklar Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın bu husumet nedeniyle almış oldukları ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müşteki Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Gökdemir ile irtibat kurduğu aktarıldı. Beratcan Gökdemir'in Daltonlar grubuna ait hücre evinde eyleme hazır vaziyette kendisinden talimat bekleyen sanık Batuhan İnci'ye talimat verdiği, sanığın eylem talimatını diğer sanıklara ilettiği, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, İsmail Emre Arifoğlu'nun Batuhan İnci'nin kendilerine bildirdiği konuma giderek bir şahıstan 100 bin TL parayı elden aldıkları mütalaada kaydedildi.

Yunus Emre Yıldız ve Nizamettin Bilgili'nin aldıkları talimat doğrultusunda "Banu Parlak Güzellik Salonu" isimli işyerine aynı gün 2 kez silahla ateş ettikleri, iş yerinin hasar gördüğü, sanıkların olay yerinden kaçtıkları mütalaada belirtildi.

Mütalaada Dilan, Engin ve Sevgin Polat'ın “Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapsi talep edildi.

Öte yandan Banu Parlak'ın şikayetten vazgeçmesi ve “mala zarar verme” suçunun şikayete tabi olması nedeniyle bu suç yönünden düşme kararı verilmesi de mütalaada istendi.

Söz verilen sanıklar mütalaanın kendilerine ulaşmadığını ve bu nedenle savunma yapamayacaklarını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videodaki konuşmasında Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği açıklanmıştı.

İddianamede bu mesajdan kısa bir süre sonra Dilan ve Engin Polat'ın aldığı ortak karar ile sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Beratcan ve Batın Can Gökdemir'le iletişim kurduğu aktarılmıştı. Gökdemir kardeşlerin de İstanbul'da özel olarak kiralanan hücre evinde eyleme hazır vaziyette bekleyen sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na talimat verdiği iddianamede belirtilmişti. İddianamede, iş yerinin kurşunlandığı ve bu nedenle dış cephesinde bulunan 5 camın 4'ünün değiştiği, saldırı sebebiyle toplam zararın 45 bin lira olduğu kaydedilmişti.

Olayın ardından şikayetçi olan Banu Parlak, kendisini öldürtmek isteyen Polat ailesinden şikayetçi olmuştu. Dilan Polat ise ifadesinde tehdit içerikli görüntüdeki konuşmaları Parlak için söylemediğini, kendisine sözlü saldırıda bulunanlara genel olarak çektiğini savunmuştu. Sanık Engin Polat ise saldırıyı sosyal medyadan duyduğunu, saldırıdan 2 gün önce Banu Parlak'ın sosyal medyadan açıklama yapıp kendilerini suçladığını savunarak, bunu kimin yaptığını bilmediğini anlatmıştı.

İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar Barış Boyun, Beratcan ile Batin Can Gökdemir için ise "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.