Nasıl Çalışıyorlar?

Dolandırıcılar, kargo teslimi bahanesiyle vatandaşların kapısına geliyor. Teslim edilecek paketin içeriği ya da kaynağı hakkında bilgi vermeyen bu kişiler, alıcıya bir "teslim tutanağı" imzalatıyor. Ancak bu belgede küçük puntolarla yazılmış maddeler arasında, kişinin mali haklarını devrettiğine ya da yüksek meblağlı bir sözleşmeyi kabul ettiğine dair ifadeler yer alabiliyor.

Bu yöntemle imzalatılan belgeler, vatandaşın haberi olmadan kredi başvurusu yapılması, bir abonelik başlatılması ya da dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılabiliyor.

Uzmanlardan Uyarı

Tüketici hakları uzmanları ve emniyet yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor:

Teslim belgesini dikkatlice okuyun: İmza atmadan önce size uzatılan belgeleri mutlaka kontrol edin. Eğer belge anlaşılır değilse ya da içerikte şüpheli ifadeler varsa imzalamayın.

İmza atmadan önce size uzatılan belgeleri mutlaka kontrol edin. Eğer belge anlaşılır değilse ya da içerikte şüpheli ifadeler varsa imzalamayın. Kargo içeriğini kontrol edin: Öncelikle kargonun kimden geldiğini ve paket içeriğini doğrulayın.

Öncelikle kargonun kimden geldiğini ve paket içeriğini doğrulayın. Kargo görevlisinin kimliğini sorun: Resmi kargo şirketleri, görevli kimlik kartı ya da üniforma ile çalışır. Şüpheli bir durum varsa kargo firmasını arayarak durumu teyit edin.

Resmi kargo şirketleri, görevli kimlik kartı ya da üniforma ile çalışır. Şüpheli bir durum varsa kargo firmasını arayarak durumu teyit edin. Şüpheli durumlarda emniyete başvurun: Eğer dolandırıcılığa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız en yakın karakola giderek durumu bildirin.

Dolandırıcılık Mağduru Olmamak İçin Ne Yapmalı?

İmza atmadan önce belgeyi okuyun: Küçük yazılarla hazırlanmış uzun metinler genellikle dolandırıcılık amacı güder. Şüpheli kargoları teslim almayın: Beklemediğiniz bir kargo için gelen kişilere karşı temkinli olun. Resmi şirketlerle iletişime geçin: Paketin doğruluğunu teyit etmek için kargo firmasıyla iletişime geçin. Hukuki destek alın: Eğer dolandırıldığınızı düşünüyorsanız bir avukata danışarak hakkınızı arayın.

Emniyetten Çağrı

Emniyet yetkilileri, son dönemde artış gösteren bu dolandırıcılık yöntemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşlardan şüpheli durumları mutlaka bildirmelerini istedi. Vatandaşların farkındalığının artmasıyla dolandırıcıların bu tür yöntemlerinin etkisiz hale geleceği belirtiliyor.

Unutmayın, imzaladığınız her belge hukuki bağlayıcılık taşır. Kargo teslim tutanağı gibi basit görünen belgelerde bile dikkatli olmak dolandırıcılığın önüne geçmek için hayati önem taşıyor.