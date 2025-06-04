Rapora göre Türk tüketicilerin %90'ı, artırılmış gerçeklik, sanal deneme ve sesli arama gibi yapay zeka destekli alışveriş teknolojilerinin satın alma kararlarında belirleyici olduğunu belirtiyor. Öte yandan tüketicilerin %81’i, 2030 yılına kadar sosyal medya üzerinden alışverişin ana kanal haline geleceğini düşünüyor. Bu dönüşüm, markalara yeni nesil müşteri deneyimleri tasarlama zorunluluğu getiriyor.

Kağan Gündüz: “E-Ticaretin geleceğini anlamak için önemli bir kaynak”

DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, raporla ilgili değerlendirmesinde, “Türkiye’nin de yer aldığı bu kapsamlı araştırma, e-ticaret ekosistemindeki dönüşümü anlamak ve buna uygun stratejiler geliştirmek için değerli bir kaynak. Özellikle tüketici beklentilerindeki değişim, sadece bugünü değil, gelecekteki iş modellerini de şekillendiriyor. DHL eCommerce olarak bu içgörüleri müşterilerimize katma değere dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sosyal Medya, Yeni Nesil Alışveriş Platformuna Dönüşüyor

Türk tüketiciler sosyal medya üzerinden alışverişe hızla adapte oluyor. Katılımcıların %75’i hali hazırda bu platformlar üzerinden alışveriş yaptığını söylerken, %66’sı ise Instagram üzerinden doğrudan alışveriş gerçekleştirdiğini belirtiyor. Sosyal ticaretin etkileşim gücü, viral içeriklerin ve trendlerin satın alma kararlarına etkisini de artırıyor.

Sürdürülebilirlik, Artık Bir Seçenek Değil Zorunluluk

Raporun dikkat çeken bir diğer bulgusu ise sürdürülebilirliğin e-ticaret üzerindeki etkisi. Türkiye'deki tüketicilerin %82’si, sürdürülebilirliği satın alma kararlarında önemli bir faktör olarak değerlendiriyor. Katılımcıların %37’si, sürdürülebilirlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle bir alışverişi yarıda bıraktığını ifade ediyor. Ayrıca ikinci el ya da yenilenmiş ürünlere olan ilgi artarken, tüketicilerin %60’ı geri dönüşüm programlarına katılmaya istekli olduğunu söylüyor.

Dijital Alışverişte Beklenti Yükseliyor

Yapay zekanın sunduğu yeniliklerle birlikte dijital alışveriş deneyiminde beklentiler de yükseliyor. Türkiye’de tüketicilerin %53’ü, halihazırda sesli komutlarla alışveriş yaptığını belirtiyor. Kullanıcıların, hem kolay hem de keyifli deneyimler sunan çözümlere yönelmesi, teknoloji yatırımlarını ve kullanıcı odaklı arayüz tasarımlarını e-ticaretin merkezine taşıyor.

DHL eCommerce ile Türkiye’nin Bölgesel Gücü Artıyor

DHL Group çatısı altına girerek 2025 yılı itibarıyla DHL eCommerce adıyla faaliyetlerini sürdüren MNG Kargo, Türkiye’nin lojistik potansiyelini küresel ölçekte değerlendiriyor. 850’yi aşkın şube, 4.100’den fazla araç ve 10 bini aşkın çalışanıyla hizmet veren şirket, teknolojik altyapısını ve uzmanlığını birleştirerek Türkiye’yi bölgesel bir dağıtım merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

Yayımlanan rapor, hem Türkiye’deki tüketicilerin dönüşen alışkanlıklarını hem de global trendlerin yerel pazarlara nasıl yansıdığını net biçimde ortaya koyuyor. Teknolojiye açık, sürdürülebilirliği önemseyen ve sosyal platformları aktif kullanan yeni nesil tüketicilere ulaşmak isteyen markalar için yol haritası niteliği taşıyan bu çalışma, e-ticaretin geleceğine ışık tutuyor.