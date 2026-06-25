Dış kaynak telemarketing ile satış ekiplerine daha fazla zaman ve verimlilik

Dijital pazarlamanın yükselişine rağmen yeni müşteri kazanımında telefon hala en etkili kanallardan biri olmaya devam ediyor. Dış kaynak telemarketing hizmetleriyle şirketlerin satış ekiplerine daha fazla fırsat ve daha yüksek verimlilik sağlama yönünde hizmetler sunan Spact Sales & Marketing Office, potansiyel müşteri araştırmasından ilk temasa kadar tüm süreci yöneterek firmaların satış süreçlerine ve büyümelerine katkı sağlıyor.

Şirketler büyümek, yeni müşteriler kazanmak ve satış rakamlarında sürdürülebilirlik sağlamak istiyor. Ancak birçok organizasyonda yüksek maliyetlerle istihdam edilen deneyimli satış profesyonellerinin önemli bir bölümü hâlâ yeni müşteri bulabilmek için telefon başında santralleri aşmaya, doğru kişiye ulaşmaya ve randevu almaya çalışıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Spact Sales & Marketing Office Kurucu Ortağı Müge Karahan, bu yaklaşımın hem şirketler hem de çalışanlar açısından verimsizlik yarattığını belirtiyor:

“Şirketlerin yetkin ve maliyeti yüksek satış ekiplerinden hâlâ yoğun şekilde cold call yapmalarını beklemesi, çoğu zaman her iki tarafın da kaybetmesine neden oluyor. Şirketler yatırım yaptıkları çalışanlarından düşük verimlilikte işler beklerken, satış profesyonelleri de kariyer gelişimlerine uygun olmayan görevlerle zaman kaybedebiliyor. Oysa satış ekiplerinin asıl görevi telefon trafiği yönetmek değil, ihtiyaçları analiz edilmiş potansiyel müşterilerle görüşerek iş geliştirmek ve satış fırsatlarını sonuçlandırmaktır.”

Bizim işimiz çağrı yapmak değil, ihtiyacı anlamak

2001 yılından bu yana telemarketing alanında çalışan Karahan, kariyerinin ilk yıllarında kendisinin de yüzlerce soğuk arama gerçekleştirdiğini ifade ediyor:

“Telefonun diğer ucunda çoğu zaman bir santral, bir sekreter ya da ulaşılması zor bir karar verici vardı. Kolay değildi. Ancak yaptığım görüşmeler sayesinde bir şirketin yeni müşteri kazandığını görmek bana her zaman büyük motivasyon verdi. Yıllar içinde fark ettim ki başarılı telemarketing, ezberlenmiş soru listelerinden veya mekanik aramalardan oluşmuyor. İnsanlar anket cevaplamak istemiyor; anlaşılmak istiyor. Bu yüzden ekiplerimi her zaman karşılarındaki kişiyi konuşturmaya, ihtiyaçlarını anlamaya ve gerçek beklentileri ortaya çıkarmaya odaklanmaları için yönlendiriyorum.”

Bugün Spact, dış kaynak telemarketing hizmetleriyle şirketlerin hedef müşteri araştırmasından ilk temasa kadar uzanan süreci yönetiyor. Potansiyel müşterileri analiz eden, doğru karar vericilere ulaşan ve ihtiyaçları ortaya çıkaran ekipler sayesinde satış profesyonelleri zamanlarını erişmeye çalışmak yerine satış görüşmelerine ve müşteri geliştirmeye ayırabiliyor.