DMM tarafından yapılan açıklamada, terör örgütüne silah bıraktırılması ve ülkenin terörden tamamen arındırılması hedefiyle yürütülen süreçte herhangi bir siyasi ya da anayasal pazarlığın söz konusu olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, silah bırakma sonrası anayasal statü değişikliği yapılacağına yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı tartışmaya açık değildir. Kamuoyunun bu tür manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemlidir" denildi.

Merkez, sürecin yalnızca Türkiye’nin milli güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için yürütülen bir terörle mücadele çerçevesinde şekillendiğini vurgularken, bu çabaların herhangi bir örgütle müzakere temelinde değil, tamamen milli çıkarlar doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik söylemlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, resmi kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif yorumlara karşı vatandaşları uyardı.

YAPILAN AÇIKLAMA METNİ:

Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, “Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı” iddiası dezenformasyondur. Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir. Türkiye’nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.