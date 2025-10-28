15 araçlık teslimat Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde Dexco Global Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Korkmaz, Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç ve Satış Uzmanı Oğuzhan Kayabaşı’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

2021 yılında kurulan İzmir Merkezli Dexco Global’in İstanbul, Almanya-Kupferzell, Bulgaristan-Sofya ve Yunanistan-Selanik’te şubeleri bulunuyor. Ağırlık olarak otomotiv, tekstil ve özel tüketim yüklerinin taşımacılığını gerçekleştiren firma Batı-Orta-Doğu Avrupa, Balkanlar ve C.I.S ülkelerine hizmet veriyor.

“EN ZORLU YOLLARDA TIRSAN’A GÜVENİMİZ TAM”

Dexco Global Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Korkmaz, teslimat töreninde yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Dexco Global Lojistik olarak sektörde bitirdiğimiz 5.yılımızda, iş ortaklarımıza sunduğumuz yüksek hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile fark yaratıyoruz. Genç filomuz, uluslararası nakliye tecrübemiz, dinamik ekibimiz, İzmir – İstanbul – Almanya – Bulgaristan ve Yunanistan’da bulunan depolarımız ile iş ortaklarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Tırsan’ın Ar-Ge merkezlerindeki testlerini ve faaliyete geçirdiği yeni test pistini canlı canlı izleme fırsatı bulduk. Özellikle bizim gibi Avrupa'nın her noktasında, çok geniş bir coğrafyada farklı yol ve iklim şartlarında hizmet sunan firmalar için Tırsan’ın Ar-Ge merkezlerinde bu denli kapsamlı testlerin yapılması ve araçların en zorlu koşullar için onaylanması büyük avantaj. Planlı yatırımlar ile büyümeye devam ederken, Tırsan ile olan iş birliğimizin, karşılıklı güven ve kalite anlayışı ile daha çok uzun yıllar devam edeceğine eminiz.”

Korkmaz’ın ardından açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç “Dexco Global, hizmetlerini 5 yıl gibi kısa bir sürede geniş coğrafyalara ulaştıran, hem operasyonlarını hem de filosunu planlı şekilde adım adım büyüten değerli bir iş ortağımız. Tırsan, Ar-Ge altyapısı, test merkezi ve uzman mühendis kadroları ile lojistik sektörünün uzandığı her coğrafyada, karşılaştığı her iklim koşulunda, her operasyon tipinde en yüksek performansı ve kullanım ömrünü sunacak araçları üretmeye, geliştirmeye, test edip onaylamaya devam ediyor. Dexco Global de yükünü taşıdığı her nokta için Tırsan tarafından test edilmiş ve onaylanmış araçları ile operasyonlarına güç katacak. Doğru treyler çözümleri ve karşılıklı güven temeline oturan iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum. Hayırlı olsun.”

Tırsan Tenteli Perdeli Multi-Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi-Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Araçlar, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Ayrıca, şasi ve çelik aksamları standart olarak çinko ve fosfatın yer aldığı kataforez (KTL) kaplama ile pas yürümesine karşı 10 yıl garanti sunar.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği ile maksimum verimlilik sağlar. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sunmaktadır. Ayrıca, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşteriler için doğru çözümdür.