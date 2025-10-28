Bakan Bayraktar, bölge için belirlenen 2025 üretim hedefinin şimdiden yakalandığını belirterek, Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Bulmuşlar, Mehmet İrfan Güler ve Bülent Sadioğlu sahalarında üretim rekorlarının kırıldığını ifade etti. Bayraktar, “Keşfedilen ham petrolden elde edilen gelir, petrol fiyatları, döviz kuru ve üretim miktarı gibi ekonomik faktörlerin yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve küresel arz-talep dengelerine bağlı olarak değişmektedir. Sahalarda görevlendirilen personel sayısı operasyon yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir” dedi.

Petrol Gelirleri Merkezi Bütçeye Aktarılıyor

Bakan, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında alınan devlet hissesinin doğrudan merkezi bütçeye gelir olarak aktarıldığını vurguladı. Yerel yönetimlere doğrudan nakit aktarımının mevcut mevzuatta yer almadığını hatırlatan Bayraktar, “Petrol gelirlerinden yerel yönetimlere pay verilmesini öngören taslak metin, 5574 sayılı Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında gündeme gelmiş, ancak yeterli oy çoğunluğu sağlanamadığından yasalaşamamıştır” açıklamasını yaptı.

Şırnak Üretimde Zirve Yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2018-2024 yılları arasında petrol üretimi yapan iller arasında Şırnak öne çıktı. 2024 yılında 16 milyon 374 bin 971 varil üretim gerçekleştirilen Şırnak, Türkiye’nin en hızlı üretim artışı sağlayan bölgesi oldu. Aynı dönemde Batman’da 7 milyon 476 bin, Diyarbakır’da 7 milyon 531 bin ve Adıyaman’da 3 milyon 163 bin varil üretim yapıldı. 2018-2024 yılları arasında petrol ve doğalgaz üretiminden elde edilen devlet hissesi toplamı ise 33 milyar 771 milyon 25 bin 863 TL’ye ulaştı.

Çevresel Etkiler Asgari Düzeyde

Petrol faaliyetlerinin çevreye etkilerine de değinen Bakan Bayraktar, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereği petrol hakkı sahiplerinin çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunu belirtti. Bayraktar, “Petrol üretiminden kaynaklanan çevre kirliliği asgari düzeyde kalmaktadır” dedi.