Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Kent Konseyi ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası’nın katkılarıyla düzenlenen, şehrin önde gelen isimlerini bir araya getiren ödül töreninde, Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, “Sağlığa En Büyük Yatırım Yapan Hayırsever” ödülünü aldı.

Gaziantep’te gerçekleşen törende kamu temsilcileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda davetli bir araya gelirken, sağlık alanında topluma değer katan kişi ve kurumlar da onurlandırıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen gecede, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan tarafından Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü’ye takdim edilen ödül, Oba Makarna’nın bölgeye kazandırdığı kalıcı sağlık yatırımlarının ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımının güçlü bir göstergesi oldu.

Gaziantep’in sağlık altyapısına sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefleyen Oba Makarna, bugüne kadar şehirde toplam 5 Sağlık Ocağı ve 1 UMKE deposu projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda 4 Sağlık Ocağı ve 1 UMKE deposunun yapımı tamamlanırken, 1 Sağlık Ocağı projesinin inşaatı ise devam ediyor.

Tamamlanan projeler arasında Musa Özgüçlü, Aynur Özgüçlü, İpek Cıncıkcı ve Alpaslan Özgüçlü adına gerçekleştirilen sağlık ocakları ile UMKE deposu yer alırken, inşaatı süren sağlık ocağı ise Hakan Özgüçlü adına Gaziantep’e kazandırılmaya devam ediyor. Hayata geçirilen bu yatırımlar, bölge halkının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve erişilebilir şekilde ulaşmasına katkı sağlarken, aynı zamanda afet ve acil durum süreçlerinde kritik rol üstlenen UMKE altyapısını da güçlendiriyor.

“Sağlığa yapılan yatırım, geleceğe yapılan en güçlü yatırımdır”

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ödül bizim için yalnızca bir takdir değil, aynı zamanda taşıdığımız sorumluluğun da önemli bir göstergesidir. Biz Oba Makarna olarak büyümeyi yalnızca ekonomik başarıyla değil, bulunduğumuz şehre, ülkemize ve insanımıza kattığımız değerle anlamlı buluyoruz. Sağlık, toplumun en temel ihtiyacı ve geleceğe güvenle bakabilmenin en güçlü şartıdır. Gaziantep’e kazandırdığımız sağlık ocakları ve UMKE deposu projeleriyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı erişmesini sağlamak, özellikle acil durumlarda altyapıyı güçlendirmek istedik. İnanıyoruz ki sağlığa yapılan her yatırım, aslında ülkemizin yarınlarına yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyor, Oba Makarna olarak sosyal sorumluluk projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum.”