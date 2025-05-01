Karara göre, söz konusu menkul kıymetlerden elde edilen kazançlarda uygulanan indirimli gelir vergisi stopaj oranı (tevkifat) olan yüzde 0 uygulaması 31 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, 1 Mayıs ile 31 Temmuz tarihleri arasında iktisap edilen devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.

Yatırım Teşvik Belgeli İnşaat İşlerine KDV Muafiyeti Devam Ediyor

Aynı Resmi Gazete'de yer alan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile, imalat sanayii ve turizm sektörlerinde yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin, belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları da 31 Aralık 2028’e kadar Katma Değer Vergisi’nden (KDV) istisna tutulacak.