DEM Heyeti İmralı'dan PKK'ya Tarihi Çağrı Getirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı çağırının ardından, DEM Parti heyeti İmralı'ya üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi. Heyet, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını kamuoyu ile paylaştı.

Öcalan'ın mesajında, PKK’ya silahları bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptığı bildirildi. "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağırı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu irade ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde, silah bırakma çağırısında bulunuyor ve bu çağırının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. PKK kendini feshetmelidir." ifadelerine yer verildi.

Bahçeli: "Terörsüz ve Güçlü Türkiye Hedefimizdir"

MHP Lideri Devlet Bahçeli de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "27 Şubat 2025 tarihinde DEM heyeti tarafından kamuoyuna okunan ve İmralı’da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir. Kandil’den yapılan açıklamalar bu çağırıyı destekleyici ve tamamlayıcı özelliktedir. Nitekim memnuniyet vericidir. Türk milleti yeni bir tarih yazmaktadır. Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bizim de siyasi şerefimize emanettir." dedi.

Bu tarihi gelişme, Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.