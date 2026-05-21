ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut'ta ABD Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews Havalimanı'na dönerek burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD'nin Küba'ya özgürlük getireceği mesajıyla başlayan Trump, Küba'ya yönelik ambargonun daha ne kadar süreceği sorusuna, "Bunu yakında açıklayacağız" cevabını verdi.

Küba ile gerilimin artması durumunun söz konusu olup olmayacağı sorusuna Trump, "Hayır, bir tırmanma olmayacak. Buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Bakın, ülke çöküyor. Tam bir karmaşa içinde. Kontrolü kaybettiler. Küba üzerindeki kontrolü gerçekten kaybettiler" dedi.



"Her şey çok hızlı gelişebilir"

Dün İran'ı vurmaya bir saat kala vazgeçtiklerini açıkladıktan sonra bugün durduğu yerin ne olduğu ve İran'dan bir cevap alıp almadıkları sorusu üzerine Trump, "İnanın, tam sınırdayız. Eğer doğru cevapları alamazsak, her şey çok hızlı gelişir. Hepimiz hazırız. Doğu cevapları almamız gerekiyor. Bunların tamamen, yüzde yüz tatmin edici cevaplar olması gerekiyor. Başarırsak, çok fazla zaman, enerji ve de en önemlisi hayat kurtarmış oluruz. Her şey çok hızlı gelişebilir. Ya da birkaç gün sürebilir" ifadelerini kullandı.

İran'da görüştükleri kişilerin İran'ın önceki yöneticilerinden çok daha makul insanlar olduğunu söyleyen Trump, "Bu yüzden umarım herkes için harika olacak bir anlaşma yaparlar. Ama bilmiyorum. Eğer birkaç gün bekleyerek savaşı önleyebilirsem, birkaç gün bekleyerek insanların ölmesini engelleyebilirsem, bunun harika bir şey olduğu düşüncesindeyim" dedi.



"İran'a hiçbir şey teklif etmedik"

ABD'nin barış görüşmeleri çerçevesinde İran'a petrol yaptırımlarının gevşetilmesini teklif etmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Trump, "Onlar bir anlaşma imzalayana kadar hiçbir gevşetme söz konusu değil. Anlaşmayı imzaladıkları zaman, orayı tekrar inşa edebiliriz ve bu hem ülke hem de halk için gerçekten iyi bir şey olur. Fakat hayır, İran'a hiçbir şey teklif etmedik" cevabını verdi.



"Bu durum şu veya bu şekilde yakında sona erecek"

"İran nükleer silaha sahip olmak üzere olduğu için, ABD'nin İran'a saldırıdan başka seçeneği kalmadığı için bunu yaptığını" ifade eden Trump, "Fakat bu durum şu veya bu şekilde yakında sona erecek. Petrol fiyatları hızla düşecek. Hürmüz Boğazı'nda petrol yüklü bin 600 gemi var ve bunlar çok yakında çıkış yapacak. Bu yüzden göreceğiz" dedi.



"Erdoğan ile benim sahip olduğum türden bir ilişkiye kimse sahip değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin bir soru üzerine Trump, "Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Oldukça standart bir görüşmeydi. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bazı oldukça zorlu liderlerle ilişkilere sahip olmak iyi bir şey değil mi? Kendisi çetin bir adam. Ama Erdoğan ile benim sahip olduğum türden bir ilişkiye kimse sahip değil. Kendisi iyi iş çıkardı. Bazıları buna şüpheyle yaklaşabilir ama ben onun çok iyi bir müttefik olduğunu düşünüyorum. Halkı ona saygı duyuyor. Halkı, ona büyük saygı gösteriyor" dedi.