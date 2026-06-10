Devasa boyutlarıyla limana yanaştığı andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çeken gemi, hem çarşı esnafının yüzünü güldürdü hem de ilçede büyük bir hareketlilik başlattı.

Rodos’tan Geldi, Mikonos’a Gidiyor

Sabahın erken saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Adası’ndan hareket ederek Bodrum’a ulaşan 277 metre uzunluğundaki yüzen şehir, büyüklüğüyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Bodrum Limanı’na demir atan dev gemiden inen turistler, işlemlerinin ardından hemen şehri keşfe çıktı. Başta tarihi Bodrum Kalesi ve çarşı içi olmak üzere, marina bölgesi ve sahil şeridinde adeta adım atacak yer kalmadı. Turistler, güzel havanın tadını çıkararak bol bol alışveriş yaptı ve tarihi mekanları fotoğrafladı.

2 Bin 500'den Fazla Amerikalı Turist İlçe Merkezinde

Lüks konsepti ve dev gövdesiyle kruvaziyer dünyasının gözbebeği olan Scarlet Lady’nin yolcu profili de dikkat çekti. Gemide:

Ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 521 yolcu bulunuyor. Kuşadası’na 4 kruvaziyer ile 9 bin turist geldi İçeriği Görüntüle

Dev geminin kusursuz hizmet personeli kadrosu ise tam 1146 kişiden oluşuyor.

Bodrum'un kruvaziyer turizmindeki lider konumunu bir kez daha tescilleyen bu dev ziyaret, akşam saatlerinde son bulacak. Scarlet Lady, Bodrum'daki hareketli günün ardından saat 20.00’de demir alarak bir sonraki durağı olan Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos’a doğru hareket edecek.