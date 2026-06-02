Son yıllarda Avrupa ülkelerine yapılan seyahatlerdeki artış dikkat çekerken, özellikle Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz ve Bulgaristan gibi destinasyonlar Türk vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu hareketlilik, kısa süreli seyahatlerin ötesinde, Avrupa’da yaşam, eğitim, iş kurma ve alternatif oturum seçeneklerine yönelik araştırmaların da arttığını gösteriyor.

Harvey Law Group (HLG) Türkiye Ülke Müdürü Çiğdem Sarıoğlu Ergut, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede son dönemde Avrupa’da yaşam ve mobilite seçeneklerine yönelik talebin belirgin şekilde arttığını söyledi.

“Bayram döneminde Avrupa’ya seyahat eden kişi sayısındaki artışın yalnızca turizm verisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. HLG Türkiye olarak görüyoruz ki birçok kişi ve aile artık Avrupa’daki yaşam koşullarını, eğitim imkanlarını, sağlık sistemlerini ve uzun vadeli mobilite seçeneklerini daha yakından incelemeye başladı. Seyahat deneyimi, çoğu zaman oturum izni ve alternatif yaşam planlarının ilk adımını oluşturuyor.”

Avrupa’da Yaşam ve Eğitim Ön Plana Çıkıyor

Çiğdem Sarıoğlu Ergut’a göre özellikle çocuklarının geleceğini planlayan aileler, Avrupa ülkelerindeki eğitim imkanlarını ve yaşam kalitesini daha fazla araştırıyor.

“Geçmişte yatırım odaklı başlayan görüşmelerin önemli bir bölümü artık yaşam kalitesi, eğitim ve uluslararası hareketlilik ekseninde şekilleniyor. Aileler yalnızca bir yatırım yapmak istemiyor; aynı zamanda çocukları için daha fazla seçenek yaratmayı hedefliyor.”

Yunanistan, Portekiz ve Bulgaristan Öne Çıkıyor

HLG Türkiye’nin gözlemlerine göre Türk yatırımcılar ve aileler tarafından en çok ilgi gören ülkeler arasında Yunanistan, Portekiz ve son dönemde Schengen bölgesine katılmasıyla dikkat çeken Bulgaristan yer alıyor.

Ergut, özellikle Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım imkânı ve uzun vadeli planlama avantajlarının talebi desteklediğini belirterek şunları söyledi:

“İnsanlar artık yalnızca bugünü değil, önümüzdeki 10-20 yılı planlıyor. Bu nedenle ikinci oturum hakkı, uluslararası hareketlilik ve alternatif yaşam seçenekleri her geçen yıl daha fazla önem kazanıyor. Avrupa ülkelerine yönelik yoğun ilgi de bu değişimin önemli göstergelerinden biri.”

Küresel Hareketlilik Yeni Bir Planlama Alanı Haline Geldi

Uzmanlar, son yıllarda dünya genelinde artan hareketlilik trendinin Türkiye’de de etkisini gösterdiğini belirtiyor. Özellikle uluslararası iş yapan profesyoneller, girişimciler ve aileler için farklı ülkelerde yaşama, çalışma ve eğitim alma imkanları artık uzun vadeli planlamanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.