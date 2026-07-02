Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç kapsamında, her biri 500 milyon TL nominal değere sahip iki tertip halinde toplam 1 milyar TL tutarında ve bin 92 gün vadeli sukuk ihraç edildi. Garanti BBVA Leasing'in fon kullanıcısı olarak yer aldığı işlemden elde edilen finansman, BBVA Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi doğrultusunda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer çevresel fayda sağlayan projelere aktarılacak.

Söz konusu işlem, Türkiye finansal kiralama sektöründe gerçekleştirilen ilk yeşil sukuk örneklerinden biri olarak öne çıkarken, katılım finansmanı ilkelerini sürdürülebilir finansman anlayışıyla buluşturması bakımından da sermaye piyasaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, sermaye piyasalarında alternatif finansman araçlarının öneminin giderek arttığını belirterek, gerçekleştirilen yeşil sukuk ihracının sürdürülebilir yatırımların finansmanına katkı sağlamasının yanı sıra sermaye piyasası araçlarının çeşitlenmesine de destek olduğunu ifade etti.

Garanti BBVA Leasing, sürdürülebilir finansman stratejisi kapsamında özellikle yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarına finansman sağlayarak çevresel ve ekonomik dönüşümün desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.