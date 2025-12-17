Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında, genel sağlık sigortası prim borçlarına ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS primleri ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

1 Milyon 477 Bin Kişiye Borç Affı

Düzenlemeden 1 milyon 477 bin kişi yararlanacak. Toplamda 3,2 milyar liralık GSS prim borcu silinecek. Böylece, özellikle ekonomik nedenlerle primlerini ödeyemeyen ya da düşük tutarlı borçlarını zamanında fark edemeyen vatandaşların üzerindeki yük kaldırılmış olacak.

Düşük Tutarlar ve Eski Borçlar Hedefleniyor

Yetkililer, düzenlemenin temel amacının tahsili güç, düşük tutarlı ve uzun süredir ödenemeyen alacakları sistemden temizlemek olduğunu belirtiyor. Bu sayede hem vatandaşların borç baskısı azalacak hem de kamu alacaklarının daha sağlıklı bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Yılbaşından Önce Yasalaşması Bekleniyor

Söz konusu GSS borç affının, Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından yılbaşından önce yasalaşması öngörülüyor. Yasanın Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, kapsam dahilindeki borçlar otomatik olarak silinecek.