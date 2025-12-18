Farklı meslek gruplarından gönüllülerin yer aldığı İyilik Korosu’nun konserinde, Türkan Şoray’ın rol aldığı unutulmaz filmlerden özel kesitler izleyicilerle buluşturuldu. Gecede koro tarafından seslendirilen eserler, izleyenlere hem nostalji hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Türkan Şoray, Mersin’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek,

“Çok mutluyum. Mersin’e yıllar önce gelmiştim ve o kadar güzel bir sevgiyle karşılanmıştım ki tekrar gelmek hep aklımdaydı. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri” ifadelerini kullandı.

Konser sırasında konuşan koro şefi Ahmet Baran ise İyilik Korosu’nun bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını vurguladı. Baran, turne kapsamında elde edilecek katkılarla iki köy okuluna müzik odası kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Mersin Valisi Atilla Toros, eşi Dudu İrem Toros, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ankara ve İstanbul’da da sahnelenecek olan ‘İyiliğin Sultanı Turnesi’, sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren projelerle tamamlanacak.