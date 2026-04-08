Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,8 oranında büyümesinin beklendiği belirtildi. Bu yavaşlamada özellikle artan enerji ve gıda fiyatlarının hanehalkı tüketimi üzerindeki baskısı ile yüksek borçlanma maliyetlerinin etkili olacağı vurgulandı.

Ekonomideki sıkı finansal koşulların iç talebi sınırladığına dikkat çekilen raporda, tüketim ve yatırımlarda geçici bir durgunluk yaşanabileceği ifade edildi.

Öte yandan raporda, enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle birlikte ekonomik politikaların önümüzdeki dönemde daha destekleyici bir çerçeveye evrilebileceği belirtildi. Bu gelişmelerin etkisiyle, 2027 yılında ekonomik büyümenin yeniden hız kazanarak yüzde 3,7 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

Uzmanlar, söz konusu projeksiyonların küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatları ve finansal koşullardaki değişimlere bağlı olarak güncellenebileceğine dikkat çekiyor.