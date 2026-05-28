Kulislerden sızan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, bayram sürecinin hemen ardından parti genel merkezinde mesaisine hız vererek 9 kişiden oluşan, dar ancak oldukça etkili bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) modeli inşa edecek.

Hem parti içi örgüt yapısını hızla toparlamayı hem de yaşanan hukuki kriz sürecinde kamuoyuna güçlü ve deneyimli bir duruş sergilemeyi hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun, yeni dönemde yol yürüyeceği isimler ve üstlenecekleri kritik görevler netleşti.

İşte Kulislere Sızan 9 Kişilik Yeni MYK ve Görev Dağılımı

Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki yeni yapılanmada yer alması beklenen isimler ve sorumluluk alanları şu şekilde:

Örgüt Yönetimi: Müslim Sarı

Parti Sözcülüğü: Berhan Şimşek

Yerel Yönetimler: Orhan Sarıbal

Genel Saymanlık: Bülent Kuşoğlu

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Deniz Demir

İdari ve Mali İşler: Faik Öztrak

Sosyal Politikalar: Neslihan Hancıoğlu

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu: Mehmet Akif Hamzaçebi

Kritik Geri Dönüş: Daha önce Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olan Devrim Barış Çelik’in de bu dar kadrolu yeni MYK yapısında aktif bir rol üstlenerek kurulda yerini alacağı belirtiliyor.

Yeni Model Ne Amaçlıyor?

Partinin mahkeme kararıyla olağanüstü bir sürece girmesinin ardından kurulan bu 9 kişilik dar kadro, CHP’yi en kısa sürede stabil bir çizgiye oturtmayı hedefliyor. Kulislerde, görev alacak isimlerin hem geçmiş parti tecrübeleriyle örgüt tabanında karşılığı olan hem de Kılıçdaroğlu ile uzun yıllar uyum içinde çalışmış "çekirdek kadro" niteliği taşıdığı vurgulanıyor.

Resmi açıklamaların ve görevlendirmelerin önümüzdeki günlerde, bayram tatilinin hemen bitiminde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.