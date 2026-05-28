Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin verdiği iptal kararı sonrası dava dosyasındaki ayrıntılar dikkat çekti.

Mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle geçersiz sayılmasına karar verirken, süreçte görev alan isimlerin tamamına yakınının CHP delegeleri ve parti yöneticilerinden oluştuğu görüldü.

CHP İzmir Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan, kurultay öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle Buğra Gökçe ve Zeki Karatay vasıtasıyla görüşmek istediğini ancak kabul etmediğini belirtti. Ankara'da Radisson Otel'de kalırken eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan'ın kendisiyle görüştüğünü ifade eden Karaaslan, süreci şöyle anlattı: "Mehmet Kılıçaslan bana Özgür Özel'i desteklediğini, benim de desteklemem halinde istediğim parayı vereceklerini söyledi.

Kurultayın iptali için başvuruda bulunan isimler arasında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yanı sıra farklı illerden kurultay delegeleri yer aldı. Dava kapsamında ifade veren tanıkların da parti teşkilatlarında görev yapan isimler olması dikkat çekti.

Dosyada yer alan tanık beyanlarında kurultay sürecine ilişkin çeşitli usulsüzlük iddiaları gündeme taşındı. Bazı delegeler, oy tercihlerini değiştirmeleri karşılığında para ve market kartı dağıtıldığı yönünde ifadeler verdi. İddialar arasında delegelere nakit para teklif edildiği, bazı isimlere yüksek miktarlarda ödeme vaat edildiği ve oy tercihinin fotoğrafla teyit edilmesinin istendiği öne sürüldü.

Tanık ifadelerinde ayrıca farklı illerden bazı delegelerin maddi tekliflerle yön değiştirdiği iddiaları da yer aldı. Dava dosyasına giren açıklamalar, kurultay sürecine ilişkin tartışmaları daha da büyüttü.

Öte yandan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada da CHP teşkilatından bazı isimlerin tanıklık yaptığı öğrenildi. Mahkemenin hem kurultay hem de il kongresi hakkında verdiği karar siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı değerlendirmede kurultay sürecinde yaşananların etik açıdan tartışmalı olduğunu belirterek önümüzdeki süreçte kamuoyuna kapsamlı açıklamalar yapacağını ifade etti.

Yargı kararlarının ardından CHP içinde yaşanan gelişmelerin ve olası yeni adımların önümüzdeki günlerde siyasetin en sıcak başlıklarından biri olması bekleniyor.