Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin her köşesini ihya ve imar etmeye yönelik yatırımlarına kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

Görgü (Cafana) Mahallesi'nde sürdürülen kilit taşı döşeme, kaldırım yenileme, mezarlık sundurma yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt'un her köşesini ihya ve imar etmeye yönelik yatırımlarına kesintisiz devam ettiklerini söyledi. Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen yol, kaldırım, kilit taşı, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam ederken, Görgü mahallesinde planlamaya alınan yatırımlar eksiksiz bir şekilde yerine getiriliyor.

Görgü mahallesini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerden kapsamlı bilgiler aldı. Ziyarette hazır bulunan Görgü Mahalle Muhtarı Ayhan Yıldız, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahalle girişinde uzun süredir ihtiyaç duyulan kaldırım düzenlemesinin belediye tarafından kısa sürede programa alındığını söyledi.

Yıldız, 'Mahallemizin giriş noktasında kaldırım bulunmuyordu. Bu talebimizi Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit'e ilettik. Kendilerinden Allah razı olsun, talebimize kayıtsız kalmadılar. Yapılan yeni hizmetlerle mahallemiz daha modern ve daha güvenli bir görünüme kavuşuyor. Emeği geçen Belediye Başkanımıza ve tüm belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin merkezinden kırsal mahallelerine kadar her bölgede yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana hizmet anlayışlarını ortak akıl, planlı çalışma ve vatandaş odaklı belediyecilik üzerine inşa ettiklerini ifade eden Başkan Geçit, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve tüm hizmetlerin belli bir planlamayla devam ettiğini söyledi.

Başkan Geçit, ilçenin dört bir tarafında ihya ve imar çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini hatırlatırken, 'Mahallelerimizde daha önce yapılan yatırımlardan dolayı emeği geçen önceki dönem Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler de devraldığımız hizmet bayrağını daha ileri bir noktaya taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Görgü Mahallemizde toplam 3 bin 400 metrekarelik kilit taşı döşeme çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Bunun yanında mezarlık alanımızda sundurma yapımı ile kilit taşı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizde ayrıca sathi kaplama çalışmalarımız da sürmektedir. Amacımız vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, ulaşım konforunu artıracak ve mahallelerimizin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlayacak hizmetleri en kısa sürede tamamlamaktır' dedi.

Yeşilyurt Belediyesi'nin hizmet anlayışında merkez ve kırsal ayrımının bulunmadığını vurgulayan Başkan Geçit, tüm mahallelerin eşit hizmet alması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi ve, 'Bizler merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimizin aynı seviyede gelişmesine imkân tanıyacak yatırımları hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sahada büyük bir özveriyle çalışan Belediye Başkan Yardımcımıza, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve tüm mesai arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum' diye konuştu.