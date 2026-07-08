Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, belediye meclis üyeleriyle birlikte ilçede yapımı devam eden Millet Bahçesi ile belediyenin enerji yatırımları arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES) sahasında incelemelerde bulundu.

Millet Bahçesi ve GES sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bozkurt, teknik ekipten projelerin son durumu hakkında bilgi aldı. Devam eden yatırımların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü belirten Bozkurt, projelerin ilçenin sosyal yaşamına ve belediyenin hizmet kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Darende'nin geleceğine değer katacak yatırımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Bozkurt, 'Millet Bahçesi ile vatandaşlarımıza yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırırken, Güneş Enerji Santrali yatırımımızla da belediyemizin enerji alanındaki gücünü artırıyoruz. İlçemizin yaşam kalitesini yükseltecek ve hizmet kapasitemizi güçlendirecek yatırımlarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha güçlü bir Darende, daha yaşanabilir bir gelecek için durmadan çalışıyoruz' dedi.