Bakanlık, e-ticaret platformlarında da benzer durumlara rastlanabileceği ihtimaliyle büyük dijital pazar yerlerinden bilgi ve belge talep ederek, çevrim içi satıcıları da mercek altına aldı. Yürütülen denetim ve incelemeler sonucunda, toplam 1.079 ürünle ilgili 236 işletmenin fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilgili ürün ve işletmelere yönelik detaylı analiz ve inceleme sürecinin halen sürdüğü vurgulandı. Nihai incelemenin ardından, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, fahiş fiyat uygulayan firmalara her bir ürün için 1 milyon 439 bin 300 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Afet gibi olağanüstü durumlarda toplumsal hassasiyeti suistimal eden kişi ve kuruluşlara karşı mücadelemiz sürecektir. Tüketici haklarının korunması, piyasa düzeninin adil ve şeffaf bir şekilde sürdürülmesi için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

Bakanlık, hem tüketiciyi korumak hem de dürüst esnafa zarar veren uygulamaların önüne geçmek adına denetimlerin hız kesmeden sürdürüleceğini bir kez daha yineledi.

Bu gelişme, afet zamanlarında fırsatçılık yapmaya çalışan kişi ve işletmelere karşı alınan önlemlerin artarak devam edeceğinin de habercisi niteliğinde.