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33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tomasson'un yerden sert vuruşunda arka direğe çarpan top yeniden oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Jarju bir kez daha topu ağlara yollamak istedi ancak kaleci Serhat geçit vermedi.

26. dakikada Agyei'nin indirdiği topla buluşan Gonçalo Sousa ceza sahası içine girdi. Onun ara pasında penaltı noktası üzerine topla buluşan Florian Aye'nin rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

9. dakikada Celil'in ters tarafa uzun ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre, savunmada Dijksteel'in yakın markajına rağmen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre'nin vuruşunda kaleci Serhat sağına uzanarak topu ellerinin ucuyla uzaklaştırdı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakasının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

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