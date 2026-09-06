Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakasının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Celil'in ters tarafa uzun ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre, savunmada Dijksteel'in yakın markajına rağmen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre'nin vuruşunda kaleci Serhat sağına uzanarak topu ellerinin ucuyla uzaklaştırdı.
26. dakikada Samed'in çizgiye pasında topla buluşan Tomasson içeriye çevirdi. Ön direkte topla buluşan Yalçın'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
26. dakikada Agyei'nin indirdiği topla buluşan Gonçalo Sousa ceza sahası içine girdi. Onun ara pasında penaltı noktası üzerine topla buluşan Florian Aye'nin rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tomasson'un yerden sert vuruşunda arka direğe çarpan top yeniden oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Jarju bir kez daha topu ağlara yollamak istedi ancak kaleci Serhat geçit vermedi.
37. dakikada Berkan'ın pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Aye topu ceza yayı üzerindeki Haidara'ya gönderdi. Haidara'nın gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Stat: Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Duran, Mert Bulut
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou, Matej Maglica, Massadio Haidara, Uğur Kaan Yıldız, Cafumana Show, Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa, Daniel Agyei, Florian Aye
Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Tobias Gulliksen, Mahamadou Susoho, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Makana Baku, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Samsunspor: Okan Kocuk, Josafat Mendes, Logi Tomasson, Gabriele Guarino, Samed Onur, Celil Yüksel, Yunus Emre Çift, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju, Emre Kılınç, Sekongo
Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Bilal Bayazıt, İgor Drapinski, Strahinja Erakovic, Enes Albak, Mustafa Tan
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Gol: Florian Aye (dk. 26) (Kocaelispor)
Sarı kart: Massadio Haidara (Kocaelispor)