Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirdiği 'Büyük Küçük El Ele Sinemadan Yemeğe' projesi, kentin dört bir yanındaki çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarını sosyal yaşamın içine daha güçlü şekilde dahil etmeyi hedefleyen proje, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kültürden sanata, sosyal hayattan kişisel gelişime uzanan geniş bir içerikle tasarlanan proje kapsamında çocuklar ücretsiz sinema gösterimleriyle keyifli anlar yaşarken, ikram edilen mısır ve içeceklerle bu deneyim daha da özel kılınıyor. Bununla birlikte anlaşmalı restoranlarda sunulan yemek imkanları sayesinde çocuklar farklı sosyal ortamlarda bulunma fırsatı yakalıyor. Projenin bir diğer dikkat çeken ayağını ise çocukların gelişimine katkı sunan kitap destekleri oluşturuyor.

Başkan Çavuşoğlu'ndan her çocuk için eşit fırsat vurgusu

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çocukların mutluluğunu merkeze alan projelere öncelik verdiklerini belirterek, 'Her çocuğun eşit imkanlara sahip olduğu bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Çocuklarımızın sadece eğitimde değil, sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmeleri bizim için çok kıymetli. Bu proje ile onların hayatına küçük ama anlamlı dokunuşlar yapıyoruz. Bir çocuğun yüzündeki gülümseme, yaptığımız işin en büyük karşılığıdır' ifadelerine yer verdi.

Başvurular 30 Haziran'da son

Başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek olan projeden yararlanmak isteyen aileler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.denizli.bel.tr adresinden online olarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Şeffaf bir değerlendirme sürecinin ardından başvurusu uygun görülen aileler projeye dahil ediliyor.