Perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapan fon, portföylerde sektörel çeşitlilik sağlayan bir alternatif sunuyor.

“Tematik fon seçeneklerimizi çeşitlendiriyoruz”

Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Deniz Portföy olarak yaklaşık 625 Milyar TL’lik yönetilen varlık büyüklüğümüz ve 134 fondan oluşan geniş ürün yelpazemizle sektörde güçlü bir ölçeğe sahibiz. Tematik fonlarımızla da yatırımcıların büyüme potansiyeli yüksek sektörlere doğrudan erişimini sağlıyoruz. Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonumuz, bu yaklaşımın somut örneği olarak, tek fon üzerinden sektöre yatırım imkânı sunuyor. Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz Pound bazlı serbest Fonumuz ve kredi kartı ile otomatik fon alımı sağlayan DenizBank Fon Biriktiren Hesap ürünümüz de yatırım fonu ekosistemine yenilikçi çözümler kazandıran adımlarımız arasında yer alıyor. Amacımız, değişen ihtiyaçlara hızlı, kolay ve dijital çözümlerle karşılık verirken, fonlara erişimi daha da yaygınlaştırmak. Önümüzdeki dönemde de tematik fon alanındaki ürünlerimizi çeşitlendirerek inovatif ve sürdürülebilir seçenekler sunmaya, aynı zamanda Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”