MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında temas sağlanması çağrısı sonrası, DEM Parti'nin başvurusu dikkate alındı. Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Öcalan ile ilgili önemli bir çağrıda bulunmuş ve "Eğer terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına cevaben, “Öcalan’ın bu süreçle ilgili ne düşündüğünü duymak istiyoruz ve barış sürecine katkı sağlamak istiyoruz” demişti. Parti daha sonra Adalet Bakanlığı’na, Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşme talebiyle başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşme talebini değerlendirdiklerini ve 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin ardından gerçekleşebileceğini belirtmişti.

DEM Parti’nin, İmralı’da gerçekleştireceği bu görüşme, Türkiye’nin barış süreci ve terörle mücadele açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.