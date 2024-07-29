Halk Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arz için onay verdiği DCT TRADING DIŞ TİC. A.Ş’ nin halka arz sonuçlarını paylaştı. Halka arzına 2,41 kat talep gelen DCT TRADING’ın halka arz büyüklüğü 525.000.000 TL olarak gerçekleşti.
DCT TRADING HALKA ARZ SONUÇLARI
Halk Yatırım'dan bugün KAP'a yapılan bildirimde DCT TRADING halka arz sonuçlarıyla ilgili şu detaylar paylaşıldı.
- 25 – 26 Temmuz 2024 tarihlerinde talep toplanan DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 14,00 TL olarak belirlenmiştir.
- Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre, nominal halka arz büyüklüğü olan 525.000.000 TL’nin 2,41 katına denk gelen filtrelenmemiş 1.267.375.060 TL nominal değerli talep gelmiştir.
- Halka arz sonucunda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 37.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.
Dağıtım sonuçları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmuştur
|
Yatırımcı Grubu
|
Yatırımcı Sayısı
|
Dağıtılan Nominal Değer (TL)
|
Dağıtılan Oran (%)
|
Yurt İçi Yatırımcılar
|
400.155
|
37.388.458
|
99,70
|
Yurt Dışı Yatırımcılar
|
1.129
|
111.542
|
0,30
|
Toplam
|
401.284
|
37.500.000
|
100,00