Toplantıda konuşan DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, şirketin Temmuz 2024’te Borsa İstanbul’da halka arz edildiğini ve 15 milyon dolarlık arz büyüklüğüne ulaştığını belirtti. Ahmet, “Hisselerimiz halka arzdan bu yana yüzde 151 değer kazandı. Bu başarı, yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin bir göstergesi” dedi.

Halka Arz Geliriyle Güçlü Adımlar

Ahmet, halka arzdan elde ettikleri geliri borç kapamak yerine yatırım amaçlı kullandıklarını vurgulayarak, “Kuruluşunda sadece 10.000 dolar sermayeyle yola çıkan bir şirket olarak bugün global bir oyuncu haline gelmemiz en büyük gurur kaynağımız. Arz sonrası hızlıca finansmanı yatırıma dönüştürdük. Yunanistan’daki yaban mersini üretim kapasitemizi dört kat artırdık, Türkiye’de de bu alana yatırım yapmaya başlıyoruz. Fintech sektörüne adım attık, teknoloji şirketimiz Pulse ile güçlü bir dijital dönüşüm sürecine girdik. Ayrıca COTCAST ve TRK Technology şirketlerinden hisse alarak finansal duran varlık portföyümüzü büyüttük” ifadelerini kullandı.

Yeni Dönemde Gündem: Sürdürülebilirlik ve Teknoloji

DCT Trading’in yatırım planlarının, Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefiyle uyumlu şekilde kurgulandığını belirten Levent Sadık Ahmet, “Tarımda minimum su tüketimi gibi son teknoloji yöntemlerle üretimi birleştirmeyi hedefliyoruz. Faaliyet alanlarımızı genişletiyor, yalnızca ticaret değil aynı zamanda üretici pozisyonumuzu da güçlendiriyoruz” dedi.

Ahmet ayrıca, bağlı ortaklıkları YAKA IKE, BLUEFARM IKE ve Pulse Finansal Teknolojiler ile ilgili detayları da katılımcılarla paylaştı. Şirketin bu alt markalar aracılığıyla hem tarım hem de teknoloji ekseninde stratejik yatırımlarını artırdığına dikkat çekti.

Pulse’tan Yeni Nesil Fintech Atağı: Yatırımcı.AI

Toplantıda tanıtılan dikkat çekici yeniliklerden biri de, Pulse tarafından geliştirilen “Yatırımcı.AI” platformu oldu. İzmir merkezli teknoloji şirketi Pulse’ın geliştirdiği bu yapay zekâ destekli analiz aracı, yatırımcıların finansal piyasalardaki fırsatları daha hızlı ve verimli şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor. Pulse’ın kısa süre içinde üye kabulüne başlayacağı da duyuruldu.

2025 Yatırım Gündemi Belirlendi

DCT Trading, 2025 yılında lisanslı depoculuk yatırımı, kapasite artışları, yeni ortaklıklar ve ürün gamını genişletme gibi adımlarla sürdürülebilir büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Şirket, özellikle pamuk ticaretindeki deneyimini anlaşmalı üretim ve fiziki emtiaların menkulleştirilmesi gibi yenilikçi iş modelleriyle desteklemeyi planlıyor.

Kurumsal ve Şeffaf Bir Yapıyla Geleceğe Yürüyor

20 yılı aşkın tecrübesiyle hem Türkiye’de hem uluslararası arenada faaliyet gösteren DCT Trading, pamuk başta olmak üzere mısır, buğday, pirinç gibi tarımsal ürünlerin yanı sıra son dönemde inşaat sektörüne yönelik faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Temmuz 2024’te Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan şirket, halka açık, şeffaf ve kurumsal yapısıyla yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.