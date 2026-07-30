Parti kurullarının değerlendirmesi sonucu alınan fesh kararı Ankara kulislerini hareketlendirirken, gözler hem Davutoğlu’nun hamlesine hem de kalan milletvekillerinin hangi adreslere geçeceğine çevrildi.

"Teslimiyet Değil, Ahlaki Duruş"

Açıklamasında mevcut siyasi iklimin derin bir kriz yaşadığını vurgulayan Davutoğlu, kararın bir pes etme olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin yetkili kurulları ve dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bu bir teslimiyet değil, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır."

Davutoğlu; düşünce, diplomasi, ekonomi ve toplumsal alanlarda uyarılarda bulunmaya ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Abdulkadir Selvi: "Erdoğan Çağırırsa AK Parti'ye Katılır"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, canlı yayında Ahmet Davutoğlu'nun siyasi geleceğine ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı paylaştı.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası bir davetine kapının açık olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Eğer Cumhurbaşkanı 'Hadi baba ocağında toplanalım. 14 Ağustos'ta, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde katılın' derse katılır. Şu anda Davutoğlu'nun AK Parti'ye gelmesini isteyenler de var, gelmemesi için direnenler de var."

Kulisleri Hareketlendiren İddia: Milletvekilleri Hangi Partiye Geçecek?

Gelecek Partisi’nin siyasi sahneden çekilmesiyle birlikte bünyesindeki isimlerin atacağı adımlar merak konusu oldu. Gazeteci Sinan Burhan, ellerindeki son kulis bilgilerini aktararak milletvekillerinin muhtemel yeni adreslerini sıraladı: