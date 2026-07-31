Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeler, dijitalleşen ticaret ortamında tüketicilerin yanıltıcı uygulamalara karşı daha güçlü şekilde korunmasını amaçlıyor.

Yapay zekâ ile hazırlanan reklamlardan sosyal medya fenomenlerinin tanıtımlarına, indirim kampanyalarından çocuklara yönelik dijital reklamlara kadar birçok alanda önemli değişiklikler hayata geçirilecek.

Çocuklara hedefli reklam dönemi sona eriyor

Yeni düzenlemeyle çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yapılarak hedefli reklam gösterilmesi yasaklandı. Böylece çocukların dijital ortamda ticari amaçlarla yönlendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Influencer paylaşımlarında "reklam" ibaresi zorunlu

Sosyal medya fenomenleri, herhangi bir ürün veya hizmet karşılığında maddi ya da ayni menfaat elde ederek yaptıkları paylaşımlarda bunun reklam olduğunu açıkça belirtmek zorunda olacak. "Reklam" veya "tanıtım" ifadelerinin görünür şekilde kullanılması mecburi hale geliyor.

İndirim kampanyalarına sıkı denetim

Tüketiciyi yanıltan sahte indirim uygulamalarının önüne geçmek amacıyla indirimli satışlarda esas alınacak referans fiyat yeniden belirlendi. Buna göre, indirim öncesi fiyat olarak son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Şarta bağlı indirim kampanyaları da aynı kurallara tabi olacak.

Yasa dışı şans oyunlarının reklamı yasak

Yasa dışı bahis ve kumarın yanı sıra yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alındı. Ayrıca falcı, medyum ve benzeri hizmetlerin reklamlarına ilişkin mevcut yasaklar korunacak.

Tüketici şikâyetleri daha hızlı yayımlanacak

Şikâyet platformlarında satıcı ve sağlayıcılara tanınan cevap süresi 72 saatten 48 saate indirildi. Süre içerisinde yanıt verilmezse tüketici değerlendirmeleri doğrudan yayımlanabilecek.

Yapay zekâ ile oluşturulan reklamlarda şeffaflık zorunlu

İnsandan ayırt edilmesi güç dijital karakterlerin kullanıldığı reklamlarda bunun yapay zekâ ile oluşturulduğu açık şekilde belirtilecek. Ayrıca gerçek kişilerin yapay zekâ ile oluşturulan dijital kopyalarının, ürünü deneyimlemiş ya da tavsiye ediyormuş izlenimi veren reklamlarda kullanılması yasaklandı.

Çevreci söylemler belgeyle desteklenecek

"Çevre dostu", "doğa dostu" gibi genel ifadeler artık herhangi bir açıklama yapılmadan kullanılamayacak. Çevresel iddiaların hangi üretim aşamasını kapsadığı belirtilecek ve bu beyanlar yetkili kurumlar veya akredite kuruluşlardan alınan belgelerle ispatlanacak.

Takviye edici gıdalara yeni reklam kuralları

Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği algısını oluşturacak reklamlar yasaklandı. Bununla birlikte sağlık beyanı içermemesi şartıyla karşılaştırmalı reklamlara belirli ölçüde izin verilecek.

Akademik unvanların yanıltıcı kullanımına engel

Reklam ve tanıtımlarda akademik unvanların tüketiciyi yanıltacak veya aldatacak şekilde kullanılmasının önüne geçilecek. Böylece güven duygusunun kötüye kullanılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Tüketici yorumlarında doğrulama şartı

Artık satın alındığı doğrulanamayan ürün veya hizmetlere ilişkin tüketici yorumları yayımlanamayacak. Ayrıca ürün, teslimat, satıcı ve hizmet gibi farklı kategorilerde yapılan değerlendirmelerin tamamının kullanıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde sunulması zorunlu olacak.

Bakan Bolat: Denetimler kararlılıkla sürecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni düzenlemelerle birlikte dijital ortamda tüketicilerin daha etkin korunacağını belirterek, yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin taviz verilmeden sürdürüleceğini ifade etti.

Yeni yönetmelikle birlikte hem tüketici haklarının güçlendirilmesi hem de dürüst ticaret anlayışının desteklenmesi hedeflenirken, işletmelerin de reklam ve pazarlama faaliyetlerini yeni kurallara uygun şekilde yürütmeleri gerekecek.