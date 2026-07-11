Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, MİDİDER tarafından bu yıl düzenlenecek Geleneksel Pilav Şenliği öncesinde etkinlik alanında incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde değerlendirdi. Bozkurt, tüm vatandaşları şenliğe davet etti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, MİDİDER Geleneksel Pilav Şenliği öncesinde belediye ekipleriyle birlikte alanda yürütülen son hazırlıkları ve düzenlemeleri inceledi. Organizasyonun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Bozkurt, etkinliğin ilçenin birlik ve beraberlik kültürünü yaşatan önemli organizasyonlardan biri olduğunu ifade etti.

Şenliğin Darendelileri aynı sofrada buluşturarak dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini kaydeden Bozkurt, 'İlçemizin birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü yaşatan bu anlamlı organizasyonun en güzel şekilde gerçekleşmesi için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bu anlamlı buluşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, MİDİDER Geleneksel Pilav Şenliği'nde sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ediyorum' diye konuştu.