Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AFAD değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı. Başkan Er, 'Depremin yaralarını sarma ve ayağa kalkma noktasında çok iyi bir konumdayız' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Malatya Valisi Seddar Yavuz, kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı.

AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Malatya'mız; Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, bakanlarımızın yoğun çabaları, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanlığımız ile yerelde de valimiz, milletvekillerimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla birlikte yakaladığımız sinerjiyle ayağa kalktı. Depremin yaralarını sarma ve ayağa kalkma noktasında çok iyi bir konumdayız. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, AFAD, TOKİ'ye müteşekkiriz. Ayrıca, yerelde de sağladığımız uyumdan dolayı herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Malatya'da deprem yaralarının sarıldığını artık geleceğin şehrini oluşturma noktasında vizyon projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Er, 'Malatya'da konteynerler kalkınca depremin esamesi kalmayacak. Disiplinli bir şekilde konteynerleri hızlı bir şekilde kaldırıyoruz. İkizce bölgesinde 200 bin kişi yaşayacak. Dolayısıyla yaşanabilecek ulaşım sorununa karşı önlem alıyoruz. Otobüs planlamamızı ona göre yaptık. Ancak ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için ikinci viyadüğün yanı sıra yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda İkizce'yi şehre bağlayan duble bir yol tasarladık. Bu yolu yapacağız. İkizce'yi şehre bağlayacak önemli bir yol ve bu sene yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor' dedi.