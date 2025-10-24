Daha önce İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Martı’yı haklı bularak İBB’nin lisans vermeme kararını iptal etmişti. İBB’nin istinaf başvurusu da reddedilmiş, Martı lehine verilen karar onanmıştı. Süreç Danıştay’a taşındığında da aynı sonuç çıktı ve Türkiye’nin dijital mobilite alanındaki öncü girişimi Martı’nın haklılığı bir kez daha teyit edildi. Böylece tüm yasal süreçler tamamlanmış oldu.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, karar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu karar ile İstanbul’da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz kesinleşti. İlk günkü heyecanla yürümeye devam ettiğimiz bu yolda, idari konuların son ve en üst mercii olan Danıştay’ın da bizi haklı bulması gurur verici. Teknoloji ve yenilikle İstanbul’un ulaşımına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Uzmanlar, Martı’nın Danıştay kararıyla resmen e-ulaşım lisansı almasının, İstanbul’daki dijital ulaşım ekosistemi için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Kararın ardından Martı, şehir içi elektrikli scooter ve mobilite çözümlerini daha geniş kapsamda kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.