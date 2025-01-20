Yasal Yetkinin Aşılması Gerekçe Gösterildi

Ekonomi gazetesi yazarı Abdullah Tolu’nun değerlendirmesine göre, ek vergi düzenlemesi, kurumlar vergisi mükelleflerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek vergi alınmasını öngörüyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu düzenlemeyi genişleterek beyannamelerinde indirim veya istisna göstermeyen mükelleflere de ek ceza ve faiz uygulanacağını duyurdu.

Danıştay, açılan davalar sonucunda, bu genişletilmiş uygulamanın kanuna dayalı olmadığını belirtti. Kararda, mükelleflerin beyannamelerinde indirim veya istisna göstermemeleri durumunda yalnızca bu haklardan yararlanamayacakları, ancak ek vergi ya da ceza uygulanamayacağı açıkça ifade edildi.

Bakanlık Temyiz Edebilecek

Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen bu karar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tebliğ edildi. Bakanlık, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na (VDDK) temyiz başvurusunda bulunabilecek.

Karar, vergi düzenlemeleri kapsamında sınırların aşılmaması gerektiği mesajını verirken, mükellefler açısından önemli bir hukuki zafer olarak değerlendiriliyor.