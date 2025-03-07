İklimlendirme sektöründe sadece teknolojik yenilikleriyle değil, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki öncü çalışmalarıyla da dikkat çeken Daikin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde gerçekleştirdiği atölye çalışmasıyla fark yarattı. “Kadınlar Güçlüdür; Çünkü...” temasıyla düzenlenen atölye, kadın çalışanların duygusal, zihinsel ve sosyal bağlarını güçlendirirken, içlerindeki potansiyeli keşfetmelerine olanak tanıdı.

KADIN DAYANIŞMASININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ

Tecrübeli danışman ve eğitmen Efsun Yüksel Tunç’un moderatörlüğünü üstendiği etkinlik kapsamında, kadın çalışanlar bir araya gelerek ilham veren hikâyeler dinledi, kendi güçlü yönlerini keşfetti ve dayanışmanın dönüştürücü gücünü deneyimledi. İnteraktif aktivitelerle desteklenen atölye, Daikin'in kadınlara verdiği değeri gözler önüne serdi. Bu etkinlik, kadın dayanışmasının gücünü vurgulayan ve geleceğe ilham veren anlamlı bir adım oldu. Daikin Türkiye, kadınların iş hayatında güçlenmesine yönelik olarak hayata geçirdiği Sakura Kadın Girişimci ve Sakura Kadın Teknisyen projeleriyle kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atarken, Global Women Trainee programıyla da kadın yönetici adaylarını destekleyerek kariyer yolculuklarının başında onlara rehberlik etmeye de devam ediyor.

Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede, "Kadının gücü, kendini geliştirme yolunda ilerlemekten geçiyor. Biz de Daikin olarak, faaliyet gösterdiğimiz topluma katkı sağlama felsefesiyle ilerliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı için birçok proje yürütüyor, gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sosyal sorumluluk projesi olarak değil bir kurum kültürü olarak görüyoruz. Özellikle bu atölyenin de kadın çalışanlarımızın güçlü yönlerini keşfetmelerine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

DAIKIN’DEN KADIN İSTİHDAMINDA ÖNCÜ ADIM

Daikin Türkiye’nin kadın istihdamına verdiği değer ve bu alandaki başarılı çalışmaları, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından düzenlenen “Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni”nde anlamlı bir takdirle taçlandırıldı. Şirket, törende “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülüne layık görüldü. Bu ödül, Daikin’in istihdamda eşit fırsatlar sunma konusundaki kararlılığının somut bir göstergesi oldu. Daikin’in Sakarya Hendek Üretim Tesisi'nde 2024 yılında istihdam edilen çalışanların yüzde 48'ini kadınlar oluşturdu. Yeni hedefse çalışan kadın oranını %50’ye çıkarmak olarak belirlendi.

Daikin'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği Kadınlar Güçlüdür Atölye Çalışması ve kadın istihdamına yönelik başarılı adımları toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da öncü bir rol üstlendiğini gösteriyor.