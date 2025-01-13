İstanbul’da bir otelde düzenlenen ödül törenine Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ile ligde yer alan bazı il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.



Ödül töreninde konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ana sponsoru olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarvan, ata sporu olan güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretinde olduklarını belirterek, “Yağlı güreş yalnızca bir spor değil, aynı zamanda milletimizin asırlardır taşıdığı kültürel bir mirastır. CW Enerji olarak, bu mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’ne Ana Sponsor olarak geleneksel sporlara olan bağlılığımızı ve bu alandaki sorumluluğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz” dedi.

Tarihi çok eski yıllara kadar giden ata sporuna destek olmayı kendilerine görev bildiklerine dikkat çeken Sarvan, ligin Ana Sponsoru olmanın mutluluğu ve gururu içinde olduklarını vurguladı.



Tarık Sarvan: "Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Her zaman sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarını dile getiren Sarvan, “Sürdürülebilir enerji alanındaki çalışmalarımızın yanında kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Bu doğrultuda; yağlı güreşin daha iyi noktalara gelmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu sporun daha fazla tanıtılması ve hak ettiği değeri görmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu geleneği geleceğe taşıma amacıyla adım atan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ligi dereceyle bitiren güreşçilere ödülleri takdim edilirken, lige katkı sağlayan kişi ve kurumlara da plaketleri verildi.