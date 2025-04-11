Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile birer görüşme gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan'ın liderlerle görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye’nin Azerbaycan’ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan bir başka görüşme ise Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri üzerine yapıldı.

Bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için önümüzdeki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.