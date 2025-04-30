“CHP Sahtekarlıklarla Kuşatılmış Durumda”

Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, CHP’nin siyasi çizgisini “siyasi beleşçilik” olarak nitelendirdi. Özgür Özel’in kamu kurumlarını hedef alarak gündemde kalmaya çalıştığını savunan Cumhurbaşkanı, “Milli Eğitim Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve güvenlik güçlerimize saldırarak ucuz siyaset yapıyor. Kendi partisinde yolsuzluklara bulaşmış isimleri ise kahraman gibi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Şeffaf Olacağız Dediler, Bantçı Oldular”

CHP'nin şeffaflık söylemlerine de gönderme yapan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun otel görüntüleri üzerinden eleştiride bulunarak, “Sözde şeffaf olacaklardı ama bantçı oldular” dedi.

Kentsel Dönüşümde Yeni Adımlar

Kentsel dönüşüm sürecine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, TOKİ öncülüğünde 1 milyon 547 bin konutun üretildiğini ve dar gelirli vatandaşlara yönelik projelerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi. İstanbul’da başlatılan 50 bin konutluk projeye değinen Erdoğan, “28 bin 100 konutun yapımına başladık. Yıl sonuna kadar bu konutları teslim edeceğiz” dedi.

“Yarısı Bizden” Desteği Artırıldı

"Yarısı Bizden" kampanyasında sağlanan desteklerin artırıldığını da duyuran Erdoğan, “Daha önce 700 bin lira olan destek tutarını 875 bin liraya, toplam destek miktarını ise 1 milyon 875 bin liraya yükseltiyoruz. Kredi desteği 437 bin 500 lira, taşınma yardımı ise 125 bin lira olacak” dedi.

“Muhalefetin Vizyonu Yok, Sadece Heves Var”

Muhalefetin herhangi bir vizyon ortaya koymadan sadece iktidar hayali kurduğunu belirten Erdoğan, “Sayın Özel, siyasette kendini ölçmeden, tartmadan meydan okuyor. Bu haliyle bırakın bizi, bir mahallenin parti temsilcisi seviyesinin bile gerisinde. 2028’e kadar dayanabilecek mi, hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.