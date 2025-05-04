“KKTC’ye Desteğimiz Sürecek”

Erdoğan, açılışın ardından yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin KKTC’ye olan desteğinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, “Kıbrıs Türkü, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünü er ya da geç elde edecektir. Kıbrıs Türk halkı, eninde sonunda hak ettiği konuma gelecektir” ifadelerini kullandı.

Yerleşke Detayları

Toplam 25 bin metrekarelik alana inşa edilen Cumhurbaşkanlığı binasında 600 kişilik iki konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu ve 52 çalışma ofisi yer alırken, Meclis binası 157 kişilik genel kurul salonu, başkanlık ve başbakanlık makamları, toplantı odaları ve kütüphane gibi donanımlarla donatıldı. Yerleşkede ayrıca 290 bin metrekarelik yeşil alan ve 2.252 kişilik bir millet camisi yer alacak. Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi’nin inşasına da başlandığı aktarıldı.

KKTC’de İlk TEKNOFEST

Erdoğan, KKTC’de ilk kez düzenlenen TEKNOFEST 2025 etkinliğine de katıldı. 22 ülkeden yaklaşık 50 bin gencin teknoloji yarışmalarına katıldığını belirten Erdoğan, “TEKNOFEST bir şov değil, bir davanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu gençlik Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak” dedi.

Rum Başpiskopos’a Sert Tepki

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’un Türk halkını hedef alan açıklamalarını da değerlendiren Cumhurbaşkanı, “Barışı bozan, gelecek nesilleri tehlikeye atan her açıklamayı şiddetle kınıyorum” diyerek KKTC’nin haklı davasının Türkiye tarafından her koşulda destekleneceğinin altını çizdi.

Gazze Gündemi: “Dünya Sessiz, Soykırım Açık”

Erdoğan, Gazze’ye yardım taşıyan gemiye yönelik İsrail saldırısını da sert sözlerle eleştirdi: “İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehdittir. Gıdayı, suyu, ilacı silaha dönüştüren bir zihniyetle karşı karşıyayız. Dünya bu soykırıma sessiz kalıyor ama adalet er ya da geç yerini bulacaktır” dedi.

Suriye ve Kentsel Dönüşüm Mesajı

Erdoğan, Suriye’deki gelişmelere de dikkat çekerek İsrail’in bölgede kaos çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Öte yandan İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, kentsel dönüşümün Türkiye için “hayat memat meselesi” olduğunu belirtti.

İç Politika Eleştirileri

CHP’li yöneticiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan son gerginliklere değinen Erdoğan, bu olayların siyasetin sınırlarını aştığını ve artık yargının konusu haline geldiğini ifade etti. CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarını ise “Sokma akıl sekiz adım gider” sözüyle eleştiren Cumhurbaşkanı, “Biz işimize bakıyoruz, millete hizmete odaklanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.