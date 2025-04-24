Depremin ardından koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bakanlar ve ilgili kurum temsilcileriyle değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından Kağıthane’ye geçti.

Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, miniklerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kağıthane ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.