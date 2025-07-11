Acı haberi, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.

Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

Kariyeri boyunca medya, finans ve siyaset alanlarında aktif görev alan Yiğit Bulut; köşe yazarlığından televizyon yöneticiliğine, danışmanlıktan politika yapıcılığına uzanan geniş bir yelpazede Türkiye gündeminin önemli isimlerinden biri oldu.

Bulut’un vefatı, siyaset ve medya dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Sevenleri ve meslektaşları, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşırken; birçok siyasi isim de başsağlığı dileklerini iletti.