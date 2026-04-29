Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş; GYODER’in 28 Nisan’daki Gayrimenkul Zirvesi’nde sürdürülebilirlik, erişilebilir konut ve iklim duyarlılığı başlıklarına dikkat çekti.

Ağırbaş, Türkiye gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren ve bu yıl 20’ncisi düzenlenen Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi’nde gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, gayrimenkul sektörünün yalnızca yapı üretmekle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Gayrimenkul sektörü bildiğiniz üzere sadece yapı üretmez, yaşam üretir, şehirlerin karakterini şekillendirir ve gelecek kuşakların çevresel kaderini belirler. Bu nedenle bugün burada konuştuğumuz her metrekare aslında karbon bütçemizin, doğal kaynaklarımızın ve sosyal dayanıklılığımızın bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

“Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Vizyonuyla, Murat Kurum Liderliğinde Kalıcı Adımlar Gayretindeyiz”

Konut üretiminin küresel ölçekte kritik bir başlık olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı olarak bu alanda sürdürülebilir modeller geliştirmeye odaklandıklarını belirterek, “Biz başta Sıfır Atık Vakfı olarak Vakfımızın Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un liderliğinde, konut üretimi ile alakalı nasıl bir model izleyebiliriz ve insanların erişilebilir konuta ulaşması ile alakalı ne gibi kalıcı adımlar atabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz” dedi.

“COP31’de Alınacak Kararların Sahada Karşılığının Olabilmesini Ümit Ediyoruz”

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, “COP31, yani Birleşmiş Milletler’in Taraflar Konferansı, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. Dünyanın 197 ülkesinin bir araya geleceği bu toplantıda 100 binden fazla isim Türkiye’de bir araya gelecek ve burada alınacak kararların uygulanabilir olması, ölçülebilir olması ve sahada karşılığının olabilmesini ümit ediyoruz” diye konuştu.

Ağırbaş, Nairobi gözlemlerini aktardı: “Ulaşılabilir konut devlet tarafından sağlanmadığında gecekondu mahalleleri oluşuyor”

Ağırbaş, son dönemde gerçekleştirdiği uluslararası temaslara da değinerek, erişilebilir konut meselesinin küresel ölçekte kritik bir sorun olduğunun altını çizdi. Nairobi’deki saha ziyaretine ilişkin, “Kenya’nın başkenti Nairobi’de 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesinde, insanlarla birebir temas kurduk, sorunlarını dinledik. Orada şunu gördük; ulaşılabilir konut devlet olarak sağlanmadığı zaman ne yazık ki ülkelerde gecekondu mahalleleri oluşuyor” değerlendirmesinde bulundu.

“COP31’e dezavantajlı grupların katılımını önemsiyoruz”

Bu kapsamda COP31 sürecinde, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak dezavantajlı grupların temsiline özel önem verdiklerini ifade eden Ağırbaş, “Özellikle dezavantajlı grupların COP31 toplantısına katılımını önemsiyoruz. Ortaya koyduğumuz finansman modeli ile o bölgelerde yaşayan insanların toplantılara katılımını sağlayacak bir model geliştirdik.” dedi.

Washington temaslarında Dünya Bankası ile gerçekleştirilen görüşmelere de değinen Ağırbaş, “Dünya Bankası ile yaptığımız görüşmelerde, özellikle dünyada erişilebilir konut üretimi ile alakalı daha fazla çalışılması gerektiğine dair mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

İklim meselesi ve sıfır atık perspektifi

İklim krizinin tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir mesele olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, “İklim meselesi ülkede yaşayan 86 milyonu, dünyada yaşayan 8 milyardan fazla insanı ilgilendiren bir mesele. Bu nedenle tüm paydaşları sürece katarak, ortak aklı esas alan bir yaklaşım benimsiyoruz” dedi.

Sıfır Atık Hareketi’nin küresel ölçekte ulaştığı noktaya da değinen Ağırbaş, “Sıfır atık hareketi Anadolu topraklarından başladı ve bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir harekete dönüştü. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin sıfır atık dediğiniz zaman akla Türkiye geliyor” şeklinde konuştu.

“Atık krizi dünyayı aşmış durumda”

Dünyanın karşı karşıya olduğu atık krizine dikkat çeken Ağırbaş, çarpıcı veriler paylaşarak, “İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre her bir birey ortalama 5 gram plastiği haftada istemeden yutuyor. Daha doğmamış çocukların kanında mikroplastiklere rastlıyoruz. Artık okyanuslarda plastik kıtalarından bahsediyoruz. Atık krizi dünyayı aşmış durumda; bugün uzay atıklarını konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu gidişatın ciddi sağlık riskleri doğurabileceğine işaret eden Ağırbaş, “Bu şekilde devam ederse, mikroplastiklere bağlı hastalıklarda ve kanser vakalarında ciddi artışlar yaşanacaktır. Bu gidişata dur demek zorundayız.” dedi.

Gayrimenkul sektörüne çağrı

Gayrimenkul yatırımcılarına önemli çağrılarda bulunan Ağırbaş, sektörün dönüşümde kilit rol üstlendiğini vurgulayarak, “Sizler yapacak olduğunuz konutları sıfır atık uyumlu, iklim dostu ve karbon nötr şekilde inşa ederseniz, Türkiye ve dünya olarak net sıfır emisyon hedefimize çok daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Sıfır Atık Forumu daveti

Konuşmasının sonunda 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’na da davette bulunan Ağırbaş, “150’den fazla ülkenin ve 100’ün üzerinde bakanın katılacağı bu önemli buluşmada, sıfır atığın ve iklimin geleceğini ele alacağız. 5 binden fazla katılımcıyı İstanbul’da ağırlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, gayrimenkul sektörü temsilcilerini de foruma davet ederek, “Siz değerli gayrimenkul yatırımcılarımızı Sıfır Atık Vakfı olarak toplantımızda misafir etmekten dolayı onur duyarız. COP31 ve sıfır atık bağlamında fikir ve önerilerinizi hayata geçirmek için iş birliğine hazırız.” dedi.

Sıfır Atık Vakfı, çevre ve iklim politikalarına yön veren çalışmalarını sürdürüyor

Sıfır Atık Vakfı; Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Türkiye’nin çevre ve iklim politikalarına yön veren çalışmalarını sürdürmektedir.

Sıfır Atık Vakfı, bu doğrultuda kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğini güçlendirerek sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde gelişen sıfır atık vizyonu; gayrimenkul sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda çevresel sorumluluk bilincinin artırılmasına zemin hazırlamakta, iklim dostu uygulamaların yaygınlaşmasına yönelik ortak bir perspektif sunmaktadır.