Continental'in yüksek performanslı lastikleri, AUTO BILD Grubu tarafından gerçekleştirilen iki farklı testten ödülle döndü. SportContact 7 modeli, 245/35 R 19 ebadındaki versiyonuyla AUTO BILD Sportscars testinde kuru ve ıslak zeminde en iyi yol tutuş ve en kısa fren mesafesi sağlayarak birinciliği kazandı. Editörler, lastiğin her hava koşulunda üstün yol tutuşu, hassas direksiyon tepkisi, iyi suda kızaklama direnci ve kısa fren mesafesi gibi özelliklerine övgüler yağdırdı.

Özellikle ıslak zemindeki fren performansı, güvenlik açısından kritik bir fark yarattı. Gerçekleştirilen testte SportContact 7'nin sağladığı duruş mesafesi ile son sırada yer alan lastik arasındaki fark yaklaşık 30 metre oldu. Bu mesafe, yedi adet aracın toplam uzunluğuna eşdeğer. Dergi editörleri, Continental’in kuru ve ıslak zeminde diğer spor lastiklere kıyasla önemli bir üstünlük sağladığı görüşünde birleşti.

SportContact 7, geliştirilme aşamasında sürüş keyfi ve güvenliği en üst düzeye taşımak amacıyla tasarlandı. Hem içten yanmalı hem de elektrikli yüksek performanslı spor otomobiller için uygun olan bu lastik, bazı üreticiler tarafından 18 - 24 inç aralığında orijinal ekipman olarak da onaylandı.

PremiumContact 7: Elektrikli Araçlar İçin Örnek Seçim

AUTO BILD’in son sayısında, 215/55 R 18 ebadında test edilen PremiumContact 7, ıslak zeminde en kısa fren mesafesi, üstün sürüş dinamikleri ve yüksek kilometre performansıyla dikkat çekti. Bu başarıyla "örnek" derecesine layık görülen lastik, elektrikli araç kullanıcıları için güvenilir bir seçenek olduğunu kanıtladı.

AUTO BILD editörlerinin vardıkları sonucun elektromobilite alanında ürün stratejilerinin doğruluğunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Continental lastik uzmanı Andreas Schlenke, “PremiumContact 7, piyasaya çıkmasından bu yana hem içten yanmalı hem de elektrikli motorlu araçlarla yapılan çok sayıda testten etkileyici sonuçlarla döndü. Lastik portföyümüzün tamamı, elektrikli araçların gereksinimlerini karşılamakla kalmıyor, ayrıca içten yanmalı motorların emisyonlarını da sürdürülebilir bir şekilde azaltabiliyor”, dedi.

Continental, premium lastik teknolojileriyle hem sürüş performansını hem de güvenliği artırmaya ve testlerden birincilikle çıkmaya devam ediyor.