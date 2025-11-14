Ticari araç sahipleri ve her gün yola çıkan profesyoneller için kış lastiği kullanımı artık zorunlu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında hafif ve ağır ticari araçlarda kış lastiği takılması gerekiyor. Kurala uymayan sürücüler ise 5.856 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.

Continental, güvenliği önceliklendiren sürücülere özel çözümler sunuyor.

Continental uzmanları, kış lastiğinin sadece yasal bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda sürücü, yolcu ve yük güvenliği açısından kritik bir önlem olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, yaz lastiklerinin +7°C’nin altındaki sıcaklıklarda sertleştiğini ve fren mesafesinin belirgin şekilde uzadığını hatırlatarak, sürücüleri 15 Kasım öncesinde kış lastiklerini taktırmaya davet ediyor.

VanContact Winter: Hafif Ticari Araçlar İçin İdeal Çözüm

Continental’in hafif ticari araç segmentine özel geliştirdiği VanContact Winter, şehir içi taşımacılık ve orta yük kargo araçları için ideal performans sunuyor. Kar üzerinde kısa fren mesafesi, ıslak zeminde etkili su tahliyesi ve azaltılmış suda kızaklama riski ile dikkat çeken lastik, düşük yuvarlanma direnci sayesinde yakıt tasarrufu sağlıyor.

“Üç Tepeli Kar Taneciği” (3PMSF) sertifikasıyla güvenli sürüş sunan VanContact Winter, okul servisleri, personel taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapan araçlar için dengeli ve güvenli performans vadediyor.

VancoWinter 2: Yoğun Kullanım ve Zorlu Kış Koşulları İçin Tasarlandı

Daha yüksek kilometre yapan filolar için geliştirilen VancoWinter 2, düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyan özel bileşiği ve kar, buz ile çamurda üstün tutunma sağlayan blok desen yapısıyla öne çıkıyor.

3PMSF onayına sahip bu model, uzun ömür ve dayanıklılığı bir arada sunarak lojistik, kargo ve servis filolarının profesyonel sürücülerine maksimum güvenlik ve performans sağlıyor.

Continental ile Kışa Hazır Olun

Continental yetkilileri, doğru lastik seçiminin kış koşullarında hayati önem taşıdığını belirtiyor:

“Kış lastiği yalnızca yasal bir zorunluluk değil, bir güvenlik unsuru. Continental olarak sürücülere hem yasal gereklilikleri karşılayan hem de her kilometrede güven veren çözümler sunuyoruz.” 200 Milyar Dolar Büyüklük Hedefleyen Lojistik Sektörü Türkiye Logistics Summit 2025’te Buluştu İçeriği Görüntüle

Profesyonel sürücüler ve ticari araç sahipleri, VanContact Winter ve VancoWinter 2 ile zorlu kış şartlarında yola sağlam basabilir, hem can hem de mal güvenliğini koruyabilir.