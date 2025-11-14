Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, şirketin 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak görevlendirildi.

Şirket Hesaplarından 12,3 Milyar TL Transfer Edildi

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, yapılan mali incelemeler COINO’nun gelirlerinde olağanüstü artış olduğunu ortaya çıkardı. 2024 yılında platforma toplam 211 milyon TL girişi gerçekleşirken, 2025’te bu rakam 11,9 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar TL’nin transfer edildiği tespit edildi.

Kripto Hareketlerinde 769 Milyon USDT İşlem Hacmi

MASAK tarafından yapılan incelemede, şirketin kripto para hareketlerinde yaklaşık 32 milyar TL değerinde 769 milyon USDT’lik işlem hacmi kaydedildi. Bu meblağın 13,9 milyar TL’lik kısmı herhangi bir platformda kaydı bulunmayan gizli cüzdanlara aktarıldı.

645 Kişi Yasa Dışı İşlerle Bağlantılı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, para gönderilen 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı kötüye kullanımı gibi suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca 172 kişi hakkında bu suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma yürütülüyor.

Kripto Piyasası Karıştı

COINO operasyonu, Türkiye’de kripto para piyasasında dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti. Uzmanlar, büyük meblağların kayıt dışı cüzdanlara aktarılması ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kişilere gönderilen paraların piyasada güven sorunu ve dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

TMSF Kayyum Olarak Görevde

Operasyon sonrası şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devralındı. Kayyum atamasıyla birlikte şirketin mali ve operasyonel faaliyetleri kontrol altına alınacak, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.