Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital risklerle mücadelenin uluslararası iş birliği gerektirdiğini vurgulayarak, 'Çocuklarımız ve ailelerimizin dijital dünyada daha güvenli bir geleceğe kavuşması ancak bilgi ve tecrübe paylaşarak, ortak politikalar geliştirerek ve birlikte hareket ederek mümkün olacaktır' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu' ile çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik niyet beyanı protokolünün imza törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Göktaş, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağlara vurgu yaparak, 'Köklü ve güçlü kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum' dedi.

Ele alınan konunun sadece teknolojiyle ilgili olmadığını belirten Göktaş, 'Bugün hepimizin hayatına sessizce giren ama çocuklarımızın dünyasında derin izler bırakan bir meseleyi ele alacağız. Ekranın ötesi; dijital zorbalık, bağımlılık ve koruma. Bu sempozyumda sadece ekranlara temas etmekle kalmayacağız, tartışma zeminini ekranın da ötesine taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

'Derdimiz çocuklarımız, derdimiz gençlerimiz ve ailelerimiz'

Bakan Göktaş, 'Buradayız, çünkü bir derdimiz var. Derdimiz çocuklarımız, derdimiz gençlerimiz ve ailelerimiz. Böylesi bir dönemde ekranların çocuklarımız, gençlerimiz ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirmek için bir araya geldik' dedi.

'Siber zorbalık çocuklarımızı nasıl etkiliyor'

Dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi istismar, mahremiyet ihlalleri ve dijital güvenlik gibi konuların sempozyumda kapsamlı şekilde ele alınacağını belirten Göktaş, KKTC'nin çocukların dijital ortamlarda korunmasına yönelik attığı adımları da takdir ettiğini ifade etti. Bakan Göktaş, hayata geçirilen 'Yanımızdayız Güvendeyiz' platformuna dikkat çekti. Çocukların dijital dünyada karşılaştıkları risklere değinen Göktaş, 'Tam da bu noktada sormamız gereken sorular var. Siber zorbalık çocuklarımızın ruh sağlığına, özgüvenine ve sosyal ilişkilerine nasıl etki ediyor? Dijital bağımlılık ve algoritmalar gençlerimizin düşünme biçimlerini hangi yönde etkiliyor? Dijital güvenlik, mahremiyet ve merhamet temelli yeni bir mimariye mi ihtiyaç duyuyor?' dedi.

'Dijital dünyadaki paradigma değişimini kendi vicdan pusulamız üzerinden anlamlandırmalıyız'

Dijital dünyadaki dönüşümün yalnızca teknik değil, aynı zamanda insani bir mesele olduğunu vurgulayan Göktaş, 'Ben inanıyorum ki vereceğimiz cevaplar bir çocuğun şefkat kalkanı olacak. Bir gencin hayata güvenle ve özgüvenle bakmasına vesile olacak. Ailelerimizin daha huzurlu sofralarda buluşmasına katkı sağlayacak' ifadelerini kullandı.

'Bize düşen sorumluluklar açıktır' diyen Göktaş, 'Değişen dinamikleri doğru okumalıyız. Dijital dünyadaki paradigma değişimini kendi vicdan pusulamız üzerinden anlamlandırmalıyız. Dijital ağları küresel dev tekellerin hakimiyetine terk edemeyiz' dedi.

'En etkili güvenlik duvarı teknoloji değil, bilinçli bireydir'

Dijital dünyanın kontrolsüz bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Göktaş, 'İnsanı özne olmaktan çıkaran ekranlara, insan beynini nesne olarak konumlandıran bu sınırsız tüketim çarkına teslim olamayız. Dijital dünyada vakit geçiren geleceğimizin teminatı gençlerimizi güvencesiz bırakamayız. Çocuklarımızı algoritmaların insafına terk edemeyiz' ifadelerini kullandı.

Sahte hesaplar, dezenformasyon ve uygunsuz içeriklerin çocukları istismar, zorbalık ve dolandırıcılık risklerine açık hale getirdiğini belirten Göktaş, 'Bugün çocukların yaşına uygun olmayan içeriklere erişimi önemli sorun alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak çaresiz değiliz. Bu gidişatı dönüştürecek olan yine bizleriz' dedi.

Türkiye'nin dijital tehditleri erken fark eden ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirildiğini söyledi. 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planımızın beş ana temasından biri dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesidir' diyen Göktaş, ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Göktaş, 'Çünkü dijital çağda en etkili güvenlik duvarı teknoloji değil, bilinçli birey, güçlü aile ve sorumluluk sahibi toplumdur' ifadelerini kullandı.

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik eylem planını şubat ayında kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Göktaş, 'Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukların gelişimini olumsuz etkileyen içerikleri 7 gün 24 saat sürekli tarıyoruz ve bunlara doğrudan müdahale ediyoruz' dedi.

'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulamasının da devreye alındığını belirten Göktaş, 'Bu platformla ebeveynlere ekran süresi, dijital ebeveynlik, teknoloji bağımlılığı, mahremiyet ve denetim konularında destek oluyoruz' ifadelerini kullandı.

'15 yaş altına sosyal ağ hizmeti sunulmamalı'

Türkiye'de sosyal ağ platformlarının 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmamasına ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdiklerini açıklayan Göktaş, 'Burada şunu özellikle dikkat çekmek isterim. Türkiye'nin öncü olduğu bu düzenleme sadece bir yaş sınırlamasından ibaret değildir. Amacımız evlatlarımızı dijital dünyanın kontrolsüz içeriklerinden korumaktır' dedi.

Bakan Göktaş, 15-18 yaş grubu için ise yaşlarına uygun, güvenli ve denetlenebilir dijital alanlar oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, 'Dijital hizmet sunan hiçbir yapı çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemeyecek' dedi.

'Dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik tarihi bir taahhüdü ortaya koyduk'

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olduklarını da hatırlatan Göktaş, 'Dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik tarihi bir taahhüdü ortaya koyduk' ifadelerini kullandı.

Dijital risklerle mücadelenin uluslararası iş birliği gerektirdiğini vurgulayan Göktaş, 'Çocuklarımız ve ailelerimizin dijital dünyada daha güvenli bir geleceğe kavuşması ancak bilgi ve tecrübe paylaşarak, ortak politikalar geliştirerek ve birlikte hareket ederek mümkün olacaktır' dedi.